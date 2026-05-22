العراق ينتج يوميا نحو 16 ألف طن من النفايات البلاستيكية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العراق ينتج يوميا نحو 16 ألف طن من النفايات البلاستيكية
أكدت وزارة البيئة العراقية أن الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا بيئيا واقتصاديا متزايدا على البلاد، مشيرة إلى أن العراق ينتج يوميا نحو 16 ألف طن من النفايات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T15:32+0000
أكدت وزارة البيئة العراقية أن الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا بيئيا واقتصاديا متزايدا على البلاد، مشيرة إلى أن العراق ينتج يوميا نحو 16 ألف طن من النفايات البلاستيكية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قرار مجلس الوزراء القاضي بتقليل الاعتماد على أكياس التسوق المجانية في المولات ومحال القصابة والأفران يعد خطوة مهمة من النواحي الصحية والبيئية والاقتصادية."

وأوضح المختار أن "الأكياس البلاستيكية مصنوعة من مواد بوليمرية لا تتحلل بسرعة، وتحتوي على جزيئات "مايكرو بلاستيك" ومواد كيميائية مضافة مثل الأصباغ والملدنات، بعضها قد يكون ساماً وخطراً على الصحة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "بعض المنتجات البلاستيكية، خصوصا المعاد تدويرها، قد تنقل مواد كيميائية إلى الأغذية والمياه مع تغير درجات الحرارة، ما يسبب أضرارا صحية قد تصل إلى الإصابة بأمراض خطيرة، بينها السرطان".
ودعت الوزارة إلى الحد من استخدام المواد البلاستيكية الملامسة للأغذية والمياه، مثل أدوات التغليف والقناني والأدوات أحادية الاستخدام، بسبب آثارها السلبية على الصحة العامة.
وبيّن المختار أن النفايات البلاستيكية تشكل تحديا بيئيا كبيرًا لكونها لا تتحلل بسهولة، وغالبًا ما يتم التخلص منها بالحرق، الأمر الذي يؤدي إلى انبعاث غازات سامة تضر بالبيئة والصحة العامة وتؤثر في التنوع الأحيائي والثروة الحيوانية والسمكية.
وأشارالمختار إلى أن الفرد العراقي ينتج نحو كيلوغرام واحد من النفايات يوميا، بينها 400 غرام من النفايات البلاستيكية، ما يعني أن العراق، الذي يقترب عدد سكانه من 40 مليون نسمة، ينتج يوميًا قرابة 16 ألف طن من المخلفات البلاستيكية.
وأكد أن هذا الحجم الكبير من النفايات يفرض أعباء إضافية على الدولة، سواء من حيث توفير عمال النظافة وآليات النقل ومواقع الطمر، أو من خلال تكاليف الوقود وإدارة النفايات، لافتا إلى أن تقليل استخدام البلاستيك سيسهم في خفض النفقات الحكومية المرتبطة بهذه الملفات.
كما أوضح المختار أن العراق أنفق مبالغ كبيرة على استيراد المنتجات البلاستيكية، إذ بلغت قيمة الاستيرادات نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2021، قادمة من عدة دول بينها تركيا والصين والإمارات والكويت والسعودية والأردن.
