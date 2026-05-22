https://sarabic.ae/20260522/دراسة-الأجيال-الشابة-تواجه-تدهورا-صحيا-مبكرا--1113640106.html

دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا

دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن الأجيال الشابة أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية في مراحل عمرية مبكرة، نتيجة ارتفاع معدلات السمنة وتزايد انتشار الاضطرابات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T09:30+0000

2026-05-22T09:30+0000

2026-05-22T09:30+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105351653_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6a5c70cf77ae5393ce7cb7a8e5b38f99.jpg

وأوضحت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية، أن الأجيال المولودة بين عامي 1946 و2002 تشهد تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة العامة، رغم الارتفاع المستمر في متوسط العمر المتوقع، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "دراسات السكان"، فإن هذا التراجع الصحي قد يترك آثارًا سلبية واسعة على سوق العمل والاقتصاد، في ظل توقعات بارتفاع نسبة من تجاوزوا 65 عامًا إلى نحو ربع سكان بريطانيا بحلول عام 2050، ما يزيد الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أكد تقرير صادر عن لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في البرلمان البريطاني أن قلة النشاط البدني تمثل أحد أبرز العوامل المؤدية إلى السمنة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. وأشار التقرير إلى أن الخمول البدني يرتبط بنحو حالة وفاة واحدة من كل ست حالات في المملكة المتحدة، كما يكلّف الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 7.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا. ودعا التقرير إلى تعزيز دور الأطباء في تشجيع المرضى على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، إلى جانب التوسع في تطبيق "الوصفات الاجتماعية" التي تتضمن أنشطة مثل المشي والسباحة واليوغا. كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، من خلال توفير مساحات آمنة للمشي ومرافق عامة تشجع الحركة، خاصة لكبار السن، في ظل إحصاءات تشير إلى أن 44% منهم لا يمارسون سوى أقل من 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا.

https://sarabic.ae/20260430/دراسة-3-دقائق-على-تيك-توك-تكفي-لتدمير-رضا-الشباب-عن-أجسادهم-1113020267.html

https://sarabic.ae/20260111/دراسة-دم-الشباب-قد-يبطئ-تقدم-مرض-ألزهايمر-1109131731.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, بريطانيا