دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا
دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا
كشفت دراسة حديثة أن الأجيال الشابة أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية في مراحل عمرية مبكرة، نتيجة ارتفاع معدلات السمنة وتزايد انتشار الاضطرابات... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية، أن الأجيال المولودة بين عامي 1946 و2002 تشهد تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة العامة، رغم الارتفاع المستمر في متوسط العمر المتوقع، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "دراسات السكان"، فإن هذا التراجع الصحي قد يترك آثارًا سلبية واسعة على سوق العمل والاقتصاد، في ظل توقعات بارتفاع نسبة من تجاوزوا 65 عامًا إلى نحو ربع سكان بريطانيا بحلول عام 2050، ما يزيد الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية. وفي السياق ذاته، أكد تقرير صادر عن لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في البرلمان البريطاني أن قلة النشاط البدني تمثل أحد أبرز العوامل المؤدية إلى السمنة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان. وأشار التقرير إلى أن الخمول البدني يرتبط بنحو حالة وفاة واحدة من كل ست حالات في المملكة المتحدة، كما يكلّف الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 7.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا. ودعا التقرير إلى تعزيز دور الأطباء في تشجيع المرضى على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، إلى جانب التوسع في تطبيق "الوصفات الاجتماعية" التي تتضمن أنشطة مثل المشي والسباحة واليوغا. كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، من خلال توفير مساحات آمنة للمشي ومرافق عامة تشجع الحركة، خاصة لكبار السن، في ظل إحصاءات تشير إلى أن 44% منهم لا يمارسون سوى أقل من 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا.
دراسة: الأجيال الشابة تواجه تدهورا صحيا مبكرا

كشفت دراسة حديثة أن الأجيال الشابة أصبحت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية في مراحل عمرية مبكرة، نتيجة ارتفاع معدلات السمنة وتزايد انتشار الاضطرابات النفسية، ما يؤدي إلى قضاء فترات أطول من العمر في أوضاع صحية متدهورة مقارنة بالأجيال السابقة.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن الجامعية، أن الأجيال المولودة بين عامي 1946 و2002 تشهد تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الصحة العامة، رغم الارتفاع المستمر في متوسط العمر المتوقع، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة "دراسات السكان"، فإن هذا التراجع الصحي قد يترك آثارًا سلبية واسعة على سوق العمل والاقتصاد، في ظل توقعات بارتفاع نسبة من تجاوزوا 65 عامًا إلى نحو ربع سكان بريطانيا بحلول عام 2050، ما يزيد الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية.
وحذر الباحثون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انخفاض أعداد البالغين القادرين على العمل ودفع الضرائب، بالتزامن مع تزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير صادر عن لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية في البرلمان البريطاني أن قلة النشاط البدني تمثل أحد أبرز العوامل المؤدية إلى السمنة وأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.
وأشار التقرير إلى أن الخمول البدني يرتبط بنحو حالة وفاة واحدة من كل ست حالات في المملكة المتحدة، كما يكلّف الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 7.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
ودعا التقرير إلى تعزيز دور الأطباء في تشجيع المرضى على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، إلى جانب التوسع في تطبيق "الوصفات الاجتماعية" التي تتضمن أنشطة مثل المشي والسباحة واليوغا.
كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، من خلال توفير مساحات آمنة للمشي ومرافق عامة تشجع الحركة، خاصة لكبار السن، في ظل إحصاءات تشير إلى أن 44% منهم لا يمارسون سوى أقل من 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا.
