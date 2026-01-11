https://sarabic.ae/20260111/دراسة-دم-الشباب-قد-يبطئ-تقدم-مرض-ألزهايمر-1109131731.html

دراسة: دم الشباب قد يبطئ تقدم مرض ألزهايمر

دراسة: دم الشباب قد يبطئ تقدم مرض ألزهايمر

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة أن مكونات الدم تلعب دوراً حاسماً في تسريع أو إبطاء تطور مرض ألزهايمر، أحد أبرز أسباب الخرف في العالم. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T16:19+0000

2026-01-11T16:19+0000

2026-01-11T16:19+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg

وأظهرت التجارب التي أُجريت على فئران مصابة بالمرض أن نقل دم من فئران مسنة يعجّل بالتلف الدماغي ويزيد من تراكم اللويحات البروتينية، بينما يوفر دم الفئران الشابة حماية ملحوظة ويحد من تدهور الوظائف المعرفية، بحسب ماذكر موقع "ساينس دايلي". يعتمد مرض ألزهايمر بشكل أساسي على تراكم بروتين بيتا-أميلويد داخل الدماغ، حيث تتشكل منه لويحات سامة تعيق التواصل بين الخلايا العصبية وتؤدي تدريجياً إلى فقدان الذاكرة والقدرات المعرفية.ورغم أن هذا البروتين يُنتج أساساً في الدماغ، أثبتت دراسات سابقة وجوده في الدم أيضاً، ما دفع الباحثين إلى التحقق من دور الدورة الدموية في مسار المرض.ولاختبار ذلك، استخدم الفريق نموذج فئران مصابة بألزهايمر، وقاموا بنقل دم أسبوعياً من فئران شابة أو مسنة إلى هذه الفئران على مدار 30 أسبوعاً. ثم قيّموا التغيرات في الذاكرة والسلوك ومستويات تراكم بيتا-أميلويد في الدماغ.ولم تقتصر الملاحظات على السلوك، إذ كشف تحليل بروتيني متقدم عن تغيّر في نشاط أكثر من 250 بروتيناً في الدماغ، ترتبط معظمها بوظائف حيوية مثل الاتصال العصبي، تنظيم الكالسيوم داخل الخلايا، والمسارات المسؤولة عن التعلم والذاكرة.آفاق علاجية جديدةيؤكد الباحثون أن النتائج تعزز فكرة أن ألزهايمر ليس مرضاً مقتصراً على الدماغ وحده، بل يتأثر بعوامل جهازية تنتقل عبر الدم.ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام استراتيجيات علاجية محتملة تستهدف "محور الدم-الدماغ"، سواء من خلال إزالة أو تحييد العوامل الضارة الموجودة في دم كبار السن، أو تعزيز العناصر الواقية المرتبطة بدم الشباب.ورغم أن الدراسة لا تزال في مرحلة النماذج الحيوانية، إلا أنها تمثل خطوة واعدة نحو فهم أعمق لآليات المرض، وقد تمهد الطريق مستقبلاً لعلاجات مبتكرة قادرة على إبطاء تقدم ألزهايمر أو تقليص آثاره قبل وصوله إلى المراحل المتقدمة.

https://sarabic.ae/20251129/دراسة-مركب-طبيعي-في-هذا-النبات-قد-يكون-مفتاحا-لعلاج-الزهايمر-1107619077.html

https://sarabic.ae/20250902/اختبار-جديد-وغير-مكلف-يكشف-مؤشرات-ألزهايمر-في-3-دقائق-1104427324.html

https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية