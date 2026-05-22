روبيو يعلن اعتقال شقيقة رئيسة تكتل "غاييسا" الكوبي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة اعتقلت شقيقة رئيسة التكتل الكوبي "غاييسا" الخاضع للعقوبات الأمريكية. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس": "أديس لاستريس موريرا هي شقيقة الرئيسة التنفيذية لـ"غاييسا"، وهو تكتل مالي تسيطر عليه القوات المسلحة الكوبية... ويسعدني أن أعلن أنه تم اعتقالها اليوم، وهي الآن محتجزة لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية".وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت رسميًا "غاييسا" ضمن قوائم العقوبات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما دخلت القيود فعليًا حيز التنفيذ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد إدراج المنظمة ضمن قائمة الكيانات المحظورة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.وأُعلنت العقوبات الجديدة في ظل استمرار الضغوط التي تمارسها واشنطن على هافانا وتشديد الحصار النفطي على الجزيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع سابقًا مرسومًا يقضي بفرض قيود على أي مؤسسات مالية أجنبية تُجري معاملات لصالح أفراد أو شركات كوبية خاضعة للعقوبات الأمريكية المشددة.
