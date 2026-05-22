روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب ضرب قوات كييف للسكن الطلابي في لوغانسك

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب ضرب قوات كييف للسكن الطلابي في لوغانسك
سبوتنيك عربي
طالبت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة التي شنتها قوات كييف على سكن طلابي في بلدة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وصرح المتحدث باسم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي، اليوم الجمعة، للصحفيين: "طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر الضربة المتعمدة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت سكناً طلابياً كان يقطنه قاصرون وطلاب في ستاروبيلسك".وكتبت لفوفا بيلوفا على منصة "ماكس": "تشير التقديرات الأولية إلى أن 18 طفلاً قد لا يزالون تحت الأنقاض. ندعو الله ألا يرتفع عدد الضحايا".وأضافت المفوضة أن فرق الإنقاذ تعمل في الموقع رغم التهديد بشن غارات أخرى.وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".صحة لوغانسك: إصابة 40 منهم 14 طفلا في الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية
12:29 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 13:11 GMT 22.05.2026)
طالبت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة التي شنتها قوات كييف على سكن طلابي في بلدة ستاروبيلسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
وصرح المتحدث باسم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي، اليوم الجمعة، للصحفيين: "طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر الضربة المتعمدة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت سكناً طلابياً كان يقطنه قاصرون وطلاب في ستاروبيلسك".

وأفادت مفوضة حقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، اليوم الجمعة، بأن 18 طفلاً لا يزالون تحت أنقاض سكن طلابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، إثر الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتبت لفوفا بيلوفا على منصة "ماكس": "تشير التقديرات الأولية إلى أن 18 طفلاً قد لا يزالون تحت الأنقاض. ندعو الله ألا يرتفع عدد الضحايا".
وأضافت المفوضة أن فرق الإنقاذ تعمل في الموقع رغم التهديد بشن غارات أخرى.
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.

وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.

وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الكلية في مدينة ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".
