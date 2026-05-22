https://sarabic.ae/20260522/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-الدولي-بسبب-ضرب-قوات-كييف-للسكن-الطلابي-في-لوغانسك-1113652306.html

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب ضرب قوات كييف للسكن الطلابي في لوغانسك

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب ضرب قوات كييف للسكن الطلابي في لوغانسك

سبوتنيك عربي

طالبت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة التي شنتها قوات كييف على سكن طلابي في بلدة... 22.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-22T12:29+0000

2026-05-22T12:29+0000

2026-05-22T13:11+0000

روسيا

روسيا والعالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg

وصرح المتحدث باسم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي، اليوم الجمعة، للصحفيين: "طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر الضربة المتعمدة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت سكناً طلابياً كان يقطنه قاصرون وطلاب في ستاروبيلسك".وكتبت لفوفا بيلوفا على منصة "ماكس": "تشير التقديرات الأولية إلى أن 18 طفلاً قد لا يزالون تحت الأنقاض. ندعو الله ألا يرتفع عدد الضحايا".وأضافت المفوضة أن فرق الإنقاذ تعمل في الموقع رغم التهديد بشن غارات أخرى.وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".صحة لوغانسك: إصابة 40 منهم 14 طفلا في الهجوم الأوكراني على مؤسسة تعليمية في جمهورية لوغانسك الشعبية

https://sarabic.ae/20260522/تصويت-ما-هي-أسباب-استهداف-نظام-كييف-المستمر-للمنشآت-التعليمية-في-دونباس؟-1113645538.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, روسيا والعالم العربي , منظمة الأمم المتحدة