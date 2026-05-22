روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب ضرب قوات كييف للسكن الطلابي في لوغانسك
2026-05-22T12:29+0000
12:29 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 13:11 GMT 22.05.2026)
طالبت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربة التي شنتها قوات كييف على سكن طلابي في بلدة ستاروبيلسك التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
وصرح المتحدث باسم المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، يفغيني أوسبينسكي، اليوم الجمعة، للصحفيين: "طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر الضربة المتعمدة التي نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية واستهدفت سكناً طلابياً كان يقطنه قاصرون وطلاب في ستاروبيلسك".
وأفادت مفوضة حقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا، اليوم الجمعة، بأن 18 طفلاً لا يزالون تحت أنقاض سكن طلابي في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، إثر الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية.
وكتبت لفوفا بيلوفا على منصة "ماكس": "تشير التقديرات الأولية إلى أن 18 طفلاً قد لا يزالون تحت الأنقاض. ندعو الله ألا يرتفع عدد الضحايا".
وأضافت المفوضة أن فرق الإنقاذ تعمل في الموقع رغم التهديد بشن غارات أخرى.
وكان حاكم إقليم لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك أفاد لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنًا طلابيًا في الإقليم ليلًا في بلدة ستاروبيلسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ما خلف عشرات الضحايا.
وكتب باسيتشنيك على منصة "ماكس": "استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية أطفالًا نائمين عزل، هاجمت طائرات مسيرة معادية المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب في كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعتنا التربوية.
وأضاف باسيتشنيك: "كان هناك 86 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب معاقبة النظام الأوكراني والمسؤولين عن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مبنى الكلية في مدينة ستاروبيلسك، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول تعليق الكرملين على هذا الاستهداف: "المسؤولون عن هذه الجريمة يجب أن ينالوا عقابهم، بشكل عام، وبطبيعة الحال، النظام في كييف هو من يجب أن يعاقب".