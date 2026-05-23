إصابة 16 شخصا في انفجار بحوض سفن بمدينة نيويورك الأمريكية
أصيب 16 شخصًا على الأقل بجروح جراء اندلاع حريق ووقوع انفجار في حوض لبناء السفن في مدينة نيويورك الأمريكية، من بينهم ثلاثة في حالة خطرة. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن إدارة الإطفاء في نيويورك قولها: "أدى حريق وانفجار في حوض لبناء السفن بجزيرة ستاتن آيلاند في نيويورك إلى إصابة ما لا يقل عن 16 شخصًا، من بينهم ثلاثة تعرضوا لإصابات خطيرة".وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار وقع بعد حوالي 50 دقيقة من وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع ومباشرتها عمليات إخماد النيران، لافتة إلى أن من بين المصابين بجروح خطيرة اثنين من رجال الإطفاء.
00:25 GMT 23.05.2026 (تم التحديث: 00:26 GMT 23.05.2026)
