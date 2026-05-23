انفجرت في البحر... مركبة "ستارشيب" تكمل رحلة تجريبية ناجحة على رغم النهاية الفاشلة... فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
ستارلينك تحت المجهر… والسجون اللبنانية قنبلة موقوتة ، فهل يكمن الحلّ بالعفو العام؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
الاستخبارات الأميركية: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة، مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
انفجرت في البحر... مركبة "ستارشيب" تكمل رحلة تجريبية ناجحة على رغم النهاية الفاشلة... فيديو
أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تجربة جديدة لمركبتها الفضائية العملاقة "ستارشيب"، في رحلة وُصفت بالناجحة تقنيًا رغم انتهائها بانفجار المركبة في البحر بعد فقدان... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وانطلقت المركبة التجريبية من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تمكنت من تنفيذ عدد من مراحل المهمة بنجاح، شملت الوصول إلى الفضاء وإجراء اختبارات مرتبطة بالمناورة والتحليق، قبل أن تواجه مشكلات تقنية خلال الهبوط.وبحسب الشركة، فإن الرحلة حققت تقدمًا مهمًا مقارنة بالتجارب السابقة، لا سيما في ما يتعلق بأداء المحركات وأنظمة الطيران، إضافة إلى نجاح المرحلة الأولى من الصاروخ الداعم في العودة وفق الخطة المحددة.لكن المركبة فقدت استقرارها خلال المرحلة النهائية من الرحلة، قبل أن تنفجر فوق البحر، في حادثة قالت "سبيس إكس" إنها كانت ضمن "السيناريوهات المحتملة" في إطار الاختبارات التطويرية للمركبة.ويرى مراقبون أن التجربة، رغم النهاية الفاشلة، تمثل خطوة إضافية في برنامج التطوير السريع الذي تتبعه "سبيس إكس"، خاصة أن الشركة تعتمد على التجارب المتكررة وجمع البيانات الميدانية لتعديل الأنظمة وتحسين الأداء.وتُعد "ستارشيب" أكبر وأقوى مركبة فضائية يجري تطويرها حاليًا، إذ يبلغ طولها مع الصاروخ الداعم نحو 120 مترًا، وتستهدف الشركة استخدامها في نقل البشر والبضائع إلى الفضاء العميق خلال السنوات المقبلة."سبيس إكس" تطلق النسخة الجديدة من مركبة "ستارشيب" في أول رحلة تجريبية لها
أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تجربة جديدة لمركبتها الفضائية العملاقة "ستارشيب"، في رحلة وُصفت بالناجحة تقنيًا رغم انتهائها بانفجار المركبة في البحر بعد فقدان السيطرة عليها خلال مرحلة العودة.
وانطلقت المركبة التجريبية من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تمكنت من تنفيذ عدد من مراحل المهمة بنجاح، شملت الوصول إلى الفضاء وإجراء اختبارات مرتبطة بالمناورة والتحليق، قبل أن تواجه مشكلات تقنية خلال الهبوط.
وبحسب الشركة، فإن الرحلة حققت تقدمًا مهمًا مقارنة بالتجارب السابقة، لا سيما في ما يتعلق بأداء المحركات وأنظمة الطيران، إضافة إلى نجاح المرحلة الأولى من الصاروخ الداعم في العودة وفق الخطة المحددة.
لكن المركبة فقدت استقرارها خلال المرحلة النهائية من الرحلة، قبل أن تنفجر فوق البحر، في حادثة قالت "سبيس إكس" إنها كانت ضمن "السيناريوهات المحتملة" في إطار الاختبارات التطويرية للمركبة.
ويأتي الاختبار الجديد في وقت تواصل فيه الشركة تطوير مشروع "ستارشيب"، الذي يُعوّل عليه في تنفيذ رحلات مأهولة إلى القمر والمريخ مستقبلًا، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ويرى مراقبون أن التجربة، رغم النهاية الفاشلة، تمثل خطوة إضافية في برنامج التطوير السريع الذي تتبعه "سبيس إكس"، خاصة أن الشركة تعتمد على التجارب المتكررة وجمع البيانات الميدانية لتعديل الأنظمة وتحسين الأداء.
وتُعد "ستارشيب" أكبر وأقوى مركبة فضائية يجري تطويرها حاليًا، إذ يبلغ طولها مع الصاروخ الداعم نحو 120 مترًا، وتستهدف الشركة استخدامها في نقل البشر والبضائع إلى الفضاء العميق خلال السنوات المقبلة.
