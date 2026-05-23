انفجرت في البحر... مركبة "ستارشيب" تكمل رحلة تجريبية ناجحة على رغم النهاية الفاشلة... فيديو
سبوتنيك عربي
أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تجربة جديدة لمركبتها الفضائية العملاقة "ستارشيب"، في رحلة وُصفت بالناجحة تقنيًا رغم انتهائها بانفجار المركبة في البحر بعد فقدان... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وانطلقت المركبة التجريبية من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تمكنت من تنفيذ عدد من مراحل المهمة بنجاح، شملت الوصول إلى الفضاء وإجراء اختبارات مرتبطة بالمناورة والتحليق، قبل أن تواجه مشكلات تقنية خلال الهبوط.وبحسب الشركة، فإن الرحلة حققت تقدمًا مهمًا مقارنة بالتجارب السابقة، لا سيما في ما يتعلق بأداء المحركات وأنظمة الطيران، إضافة إلى نجاح المرحلة الأولى من الصاروخ الداعم في العودة وفق الخطة المحددة.لكن المركبة فقدت استقرارها خلال المرحلة النهائية من الرحلة، قبل أن تنفجر فوق البحر، في حادثة قالت "سبيس إكس" إنها كانت ضمن "السيناريوهات المحتملة" في إطار الاختبارات التطويرية للمركبة.ويرى مراقبون أن التجربة، رغم النهاية الفاشلة، تمثل خطوة إضافية في برنامج التطوير السريع الذي تتبعه "سبيس إكس"، خاصة أن الشركة تعتمد على التجارب المتكررة وجمع البيانات الميدانية لتعديل الأنظمة وتحسين الأداء.وتُعد "ستارشيب" أكبر وأقوى مركبة فضائية يجري تطويرها حاليًا، إذ يبلغ طولها مع الصاروخ الداعم نحو 120 مترًا، وتستهدف الشركة استخدامها في نقل البشر والبضائع إلى الفضاء العميق خلال السنوات المقبلة.
أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تجربة جديدة لمركبتها الفضائية العملاقة "ستارشيب"، في رحلة وُصفت بالناجحة تقنيًا رغم انتهائها بانفجار المركبة في البحر بعد فقدان السيطرة عليها خلال مرحلة العودة.
وانطلقت المركبة التجريبية من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تمكنت من تنفيذ عدد من مراحل المهمة بنجاح، شملت الوصول إلى الفضاء وإجراء اختبارات مرتبطة بالمناورة والتحليق، قبل أن تواجه مشكلات تقنية خلال الهبوط.
وبحسب الشركة، فإن الرحلة حققت تقدمًا مهمًا مقارنة بالتجارب السابقة، لا سيما في ما يتعلق بأداء المحركات وأنظمة الطيران، إضافة إلى نجاح المرحلة الأولى من الصاروخ الداعم في العودة وفق الخطة المحددة.
لكن المركبة فقدت استقرارها خلال المرحلة النهائية من الرحلة، قبل أن تنفجر فوق البحر، في حادثة قالت "سبيس إكس" إنها كانت ضمن "السيناريوهات المحتملة" في إطار الاختبارات التطويرية للمركبة.
ويأتي الاختبار الجديد في وقت تواصل فيه الشركة تطوير مشروع "ستارشيب"، الذي يُعوّل عليه في تنفيذ رحلات مأهولة إلى القمر والمريخ مستقبلًا، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ويرى مراقبون أن التجربة، رغم النهاية الفاشلة، تمثل خطوة إضافية في برنامج التطوير السريع الذي تتبعه "سبيس إكس"، خاصة أن الشركة تعتمد على التجارب المتكررة وجمع البيانات الميدانية لتعديل الأنظمة وتحسين الأداء.
وتُعد "ستارشيب" أكبر وأقوى مركبة فضائية يجري تطويرها حاليًا، إذ يبلغ طولها مع الصاروخ الداعم نحو 120 مترًا، وتستهدف الشركة استخدامها في نقل البشر والبضائع إلى الفضاء العميق خلال السنوات المقبلة.