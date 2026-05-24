https://sarabic.ae/20260524/الأردن-وفنزويلا-يوقعان-عددا-من-مذكرات-التفاهم-في-مجالات-مختلفة-1113707401.html
الأردن وفنزويلا يوقعان عددا من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة
الأردن وفنزويلا يوقعان عددا من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأردن وفنزويلا، لافتة إلى أنها شملت مجالات عديدة. 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T20:29+0000
2026-05-24T20:29+0000
2026-05-24T20:29+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077640596_0:105:2031:1247_1920x0_80_0_0_56bfd6f3034a75006bca807126cde437.jpg
وقالت الخارجية الأردنية في بيان على منصة " إكس" : "وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين (الأردني) أيمن الصفدي ، ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، اليوم في مقر الوزارة، اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومتَي البلدين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي".يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة الفنزويلية كاراكاس والتقى برئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز ونظيره الفنزويلي، واتفق الجانبان، حينها، على وضع "خريطة طريق" لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحديد القطاعات الواعدة، وتسريع توقيع اتفاقيات التعاون.
https://sarabic.ae/20260518/من-الطفيلة-إلى-معان-كيف-أصبحت-الأردن-ثالث-أكبر-دولة-عربية-في-طاقة-الرياح-1113497453.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/01/1077640596_113:0:1917:1353_1920x0_80_0_0_28cec74e83b3d673956a7a842faee85f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, فنزويلا
العالم العربي, أخبار الأردن, فنزويلا
الأردن وفنزويلا يوقعان عددا من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأردن وفنزويلا، لافتة إلى أنها شملت مجالات عديدة.
وقالت الخارجية الأردنية في بيان على منصة " إكس" : "وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين (الأردني) أيمن الصفدي ، ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، اليوم في مقر الوزارة، اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومتَي البلدين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي".
وأوضحت الخارجية أنه تم توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومتَي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للتشاور السياسي حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين وزارتَي خارجية البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الأكاديمي بين المعهد الدبلوماسي الأردني ومعهد الدراسات الدبلوماسية العليا "بيدرو غوال" الفنزويلي".
ونقلت الخارجية الأردنية عن الصفدي قوله للصحفيين: " ثمّة اتفاقيات نعمل عليها تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمار، والإعفاء من التأشيرات، وسننجز هذه الاتفاقيات في أقرب وقت ممكن؛ لنوجد البيئة التي ستسمح بزيادة التعاون في قطاعات مهمة اتفقنا عليها تشمل الزراعة والطاقة والاستثمار والسياحة والثقافة وتكنولوجيا المعلومات إلى غيرها من القطاعات الواعدة".
يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة الفنزويلية كاراكاس والتقى برئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز ونظيره الفنزويلي، واتفق الجانبان، حينها، على وضع "خريطة طريق" لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحديد القطاعات الواعدة، وتسريع توقيع اتفاقيات التعاون.