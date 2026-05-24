الأردن وفنزويلا يوقعان عددا من مذكرات التفاهم في مجالات مختلفة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الأردن وفنزويلا، لافتة إلى أنها شملت مجالات عديدة. 24.05.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية الأردنية في بيان على منصة " إكس" : "وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين (الأردني) أيمن الصفدي ، ووزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل، اليوم في مقر الوزارة، اتفاقية التعاون الإطارية بين حكومتَي البلدين بشأن إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي".يذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العاصمة الفنزويلية كاراكاس والتقى برئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز ونظيره الفنزويلي، واتفق الجانبان، حينها، على وضع "خريطة طريق" لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحديد القطاعات الواعدة، وتسريع توقيع اتفاقيات التعاون.

