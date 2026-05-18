من "الطفيلة" إلى "معان"... كيف أصبح الأردن ثالث أكبر دولة عربية في طاقة الرياح؟
يواصل الأردن تعزيز موقعه كونه من أبرز الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعا بتوسع مشروعات طاقة الرياح، التي أصبحت ركيزة أساسية في خطط المملكة لتحقيق...
2026-05-18T07:02+0000
06:54 GMT 18.05.2026 (تم التحديث: 07:02 GMT 18.05.2026)
يواصل الأردن تعزيز موقعه كونه من أبرز الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعا بتوسع مشروعات طاقة الرياح، التي أصبحت ركيزة أساسية في خطط المملكة لتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي.
وبحسب بيانات حديثة، احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا في إجمالي قدرات طاقة الرياح بنهاية عام 2025، بإجمالي سعة بلغت 631 ميغاواط، في تطور لافت مقارنة بعام 2015 حين لم تتجاوز مساهمة الرياح في توليد الكهرباء 0.63%، قبل أن ترتفع إلى 7.39% بحلول عام 2024.
وتتصدر محطة الطفيلة قائمة أكبر مشروعات الرياح في المملكة بقدرة 117 ميغاواط، تليها محطة الفجيج بقدرة 89 ميغاواط، ثم محطة الراجف بـ82 ميغاواط، ومشروع معان بـ80 ميغاواط، فيما تأتي محطة "عبور إنرجي" بقدرة 51.75 ميغاواط ضمن أبرز المشروعات العاملة في القطاع.
وتسهم هذه المشروعات في إنتاج مئات الغيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة لعشرات آلاف المنازل، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية واستقطاب استثمارات دولية كبيرة.
كما تمثل مشروعات الرياح عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الأردن الرامية إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار توجهات المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.