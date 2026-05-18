من "الطفيلة" إلى "معان"... كيف أصبح الأردن ثالث أكبر دولة عربية في طاقة الرياح؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
من "الطفيلة" إلى "معان"... كيف أصبح الأردن ثالث أكبر دولة عربية في طاقة الرياح؟
سبوتنيك عربي
يواصل الأردن تعزيز موقعه كونه من أبرز الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعا بتوسع مشروعات طاقة الرياح، التي أصبحت ركيزة أساسية في خطط المملكة لتحقيق...
وبحسب بيانات حديثة، احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا في إجمالي قدرات طاقة الرياح بنهاية عام 2025، بإجمالي سعة بلغت 631 ميغاواط، في تطور لافت مقارنة بعام 2015 حين لم تتجاوز مساهمة الرياح في توليد الكهرباء 0.63%، قبل أن ترتفع إلى 7.39% بحلول عام 2024.وتتصدر محطة الطفيلة قائمة أكبر مشروعات الرياح في المملكة بقدرة 117 ميغاواط، تليها محطة الفجيج بقدرة 89 ميغاواط، ثم محطة الراجف بـ82 ميغاواط، ومشروع معان بـ80 ميغاواط، فيما تأتي محطة "عبور إنرجي" بقدرة 51.75 ميغاواط ضمن أبرز المشروعات العاملة في القطاع.وتسهم هذه المشروعات في إنتاج مئات الغيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة لعشرات آلاف المنازل، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية واستقطاب استثمارات دولية كبيرة.كما تمثل مشروعات الرياح عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الأردن الرامية إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار توجهات المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.
يواصل الأردن تعزيز موقعه كونه من أبرز الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعا بتوسع مشروعات طاقة الرياح، التي أصبحت ركيزة أساسية في خطط المملكة لتحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على واردات الوقود التقليدي.
وبحسب بيانات حديثة، احتل الأردن المرتبة الثالثة عربيا في إجمالي قدرات طاقة الرياح بنهاية عام 2025، بإجمالي سعة بلغت 631 ميغاواط، في تطور لافت مقارنة بعام 2015 حين لم تتجاوز مساهمة الرياح في توليد الكهرباء 0.63%، قبل أن ترتفع إلى 7.39% بحلول عام 2024.
وتتصدر محطة الطفيلة قائمة أكبر مشروعات الرياح في المملكة بقدرة 117 ميغاواط، تليها محطة الفجيج بقدرة 89 ميغاواط، ثم محطة الراجف بـ82 ميغاواط، ومشروع معان بـ80 ميغاواط، فيما تأتي محطة "عبور إنرجي" بقدرة 51.75 ميغاواط ضمن أبرز المشروعات العاملة في القطاع.
وتسهم هذه المشروعات في إنتاج مئات الغيغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة لعشرات آلاف المنازل، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية في المناطق الجنوبية واستقطاب استثمارات دولية كبيرة.
كما تمثل مشروعات الرياح عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الأردن الرامية إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار توجهات المملكة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.
