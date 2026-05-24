الدفاعات الجوية تسقط 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
2026-05-25T00:03+0000
23:20 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 00:03 GMT 25.05.2026)
اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت ما لا يقل عن 3897 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع ، وجاء ذلك بحسب تقديرات لوكالة "سبوتنيك" واستنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية.
وبحسب التقديرات، تم إسقاط العدد الأكبر من المسيرات خلال الفترة من 20 إلى 23 أيار / مايو، بواقع 780 و 800 طائرة مسيرة على التوالي، واستهدفت الغالبية العظمى من الهجمات الجزء الأوروبي من روسيا.
وفي الفترة من 11 إلى 17 أيار / مايو، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية ما لا يقل عن 3124 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.