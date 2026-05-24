انهيار مبنى قيد الإنشاء فوق عشرات العمال في الفلبين
06:25 GMT 24.05.2026 (تم التحديث: 06:26 GMT 24.05.2026)
© Photo / x/news_azزلزال الفلبين
© Photo / x/news_az
تابعنا عبر
انهار مبنى مكون من 9 طوابق قيد الإنشاء في مدينة شمالي العاصمة الفليبينية مانيلا، في وقت مبكر من صباح الأحد، حيث تمكن 22 عاملا من الخروج، بينما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.
انهار المبنى قبل الفجر خلال عاصفة رعدية في مدينة أنجيليس بمقاطعة بامبانغا، شمال مانيلا. وقال العميد جيس مينديز، في الشرطة، إن أكثر من 100 من رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الحكومة يسارعون لإنقاذ من يُعتقد أنهم محاصرون تحت الأنقاض.
Angeles City Mayor Carmelo Lazatin II is now at ground zero and is leading the Incident Command System in the ongoing search and rescue operations following the collapse of a nine-story hotel under construction along Teodoro Street in Bgy. Balibago.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 24, 2026
Authorities estimate that… pic.twitter.com/8F1OrVisry
وذكر مينديز، الذي كان في موقع انهيار المبنى، أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع وفيات، لكنه أضاف أن بعض العمال الـ22 الذين تمكنوا من الخروج من المبنى تعرضوا لإصابات.
Around 30 to 40 people are feared trapped after a 9-story hotel construction site collapsed along Teodoro St., Brgy. Balibago, Angeles City, Pampanga at around 3:00 AM today, May 24.| via @punongmhistrado pic.twitter.com/ZHY8vZq4xC— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 24, 2026
ولم يتم التمكن على الفور من تحديد عدد العمال المحاصرين في المبنى المنهار، لكن جاي بيلايو مدير مكتب الإعلام في مدينة أنجليس، قال إن 30 عاملا على الأقل ربما لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض، نقلا عن رئيس عمال البناء الذي تمكن من الفرار خارج المبنى أثناء سقوطه.