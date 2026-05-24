مصر تطلق أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ 42 عاما

سبوتنيك عربي

وقعت وزارة البترول المصرية بالأحرف الأولى، اليوم الأحد، عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات التعدينية في مصر، وذلك بين هيئة الثروة المعدنية... 24.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-24T11:49+0000

ويعد المشروع أول مسح جوي شامل للتعدين في مصر منذ 42 عامًا، ويستهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة وعالية الدقة للخامات التعدينية، بما يدعم جذب الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن، وفقا لبيان رسمي للوزارة.وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن توافر البيانات الحديثة سيسهم في خفض تكاليف ومخاطر أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن "تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى كيان اقتصادي مستقل، بدعم وتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مثّل نقطة تحول محورية مكّنت الهيئة من تنفيذ هذا المشروع القومي، باعتباره أحد أوائل النتائج المباشرة للإصلاحات التشريعية الخاصة بتعديل وضع الهيئة". وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، الجيولوجي، ياسر رمضان، أن مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات التعدينية سيغطي 6 مناطق جغرافية على مستوى الجمهورية، تشمل جنوب وشمال الصحراء الشرقية، وسيناء، وشمال وجنوب الصحراء الغربية، إضافة إلى الواحات البحرية ومنطقة أبو طرطور في الوادي الجديد.وبيّن أن شركة "إكس كاليبر" الإسبانية ستتولى تنفيذ أعمال المسح باستخدام أحدث الطائرات والتقنيات المتطورة، بالتعاون مع هيئة المواد النووية للاستفادة من خبراتها الفنية والعلمية، مشيرًا إلى مشاركة طائرة تابعة للهيئة في تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة "درون تك"، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الوطنية.وأشار بيان وزارة البترول المصرية إلى أن أن شركة "إكس كاليبر" تمتلك خبرات واسعة في جمع وتحليل البيانات الجيوفيزيقية وإعداد الخرائط الدقيقة، إذ نفذت أكثر من 1400 مشروع للمسح الجوي لصالح حكومات وهيئات تعدين في 6 قارات حول العالم.

