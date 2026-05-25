https://sarabic.ae/20260525/مساعدة-رئيس-مجلس-النواب-عيد-الاستقلال-دعوة-لمواصلة-العمل-والحفاظ-على-الأردن-قويا-ومزدهرا-1113728404.html

مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا

مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا

سبوتنيك عربي

قالت هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردنيين يحتفلون بمناسبة غالية على قلوبهم جميعا وهي عيد الاستقلال الأردني، الذي يستذكرون فيه بفخر وعزة... 25.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-25T16:22+0000

2026-05-25T16:22+0000

2026-05-25T16:22+0000

العالم العربي

حصري

أخبار الأردن

ملك الأردن عبدالله الثاني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113727687_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_094eab42ee922748252242ef7d9097c1.jpg

وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأردن أعلن استقلاله في الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيار قبل 80 عاما، ليبدأ رحلة مليئة بالإنجازات والتقدم في مختلف المجالات.وأكدت الجراح أن الأردن شهد تطورا كبيرا في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، وأصبح نموذجا يحتذى به في الأمن والاستقرار رغم كل التحديات، مشيرة إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب ليكون لهم الدور المهم في بناء المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.وشددت على أن الاحتفال بعيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو دعوة للجميع لمواصلة العمل والإبداع والحفاظ على الوطن قويا ومزدهرا، والوفاء لرسالة الآباء والأجداد الذين صنعوا هذا المجد، موجهة التهنئة للوطن والقيادة والشعب العزيز بمناسبة عيد الاستقلال.يشار إلى أن الأردنيين يحيون، اليوم الاثنين، مرور 80 عامًا على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تعكس مسيرة الدولة منذ إعلان استقلالها في 25 مايو/ أيار 1946، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، إيذانًا بانطلاق مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ مؤسساتها الدستورية والسياسية والإدارية بقيادة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وفقا لوسائل إعلام أردنية.ونجح الأردن في عهد الملك عبد الله الأول، في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكّلت تلك المرحلة الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.وفي 25 مايو 1946، أُعلن استقلال الأردن استقلالًا تامًا، ومبايعة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، ملكًا دستوريًا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.وفي 1 فبراير/ شباط من العام 1947، صدر أول دستور بعد استقلال المملكة، وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، أُجريت أول انتخابات نيابية، وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة، لتشكل لَبِنَة تأسيس الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.

https://sarabic.ae/20260525/برلمانية-أردنية-في-ذكرى-الاستقلال-الـ80-المملكة-حافظت-على-استقرارها-والتطوير-مستمر-رغم-التحديات-1113719746.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

العالم العربي, حصري, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم