مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/مساعدة-رئيس-مجلس-النواب-عيد-الاستقلال-دعوة-لمواصلة-العمل-والحفاظ-على-الأردن-قويا-ومزدهرا-1113728404.html
مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا
مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا
سبوتنيك عربي
قالت هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردنيين يحتفلون بمناسبة غالية على قلوبهم جميعا وهي عيد الاستقلال الأردني، الذي يستذكرون فيه بفخر وعزة... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T16:22+0000
2026-05-25T16:22+0000
العالم العربي
حصري
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113727687_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_094eab42ee922748252242ef7d9097c1.jpg
وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأردن أعلن استقلاله في الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيار قبل 80 عاما، ليبدأ رحلة مليئة بالإنجازات والتقدم في مختلف المجالات.وأكدت الجراح أن الأردن شهد تطورا كبيرا في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، وأصبح نموذجا يحتذى به في الأمن والاستقرار رغم كل التحديات، مشيرة إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب ليكون لهم الدور المهم في بناء المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.وشددت على أن الاحتفال بعيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو دعوة للجميع لمواصلة العمل والإبداع والحفاظ على الوطن قويا ومزدهرا، والوفاء لرسالة الآباء والأجداد الذين صنعوا هذا المجد، موجهة التهنئة للوطن والقيادة والشعب العزيز بمناسبة عيد الاستقلال.يشار إلى أن الأردنيين يحيون، اليوم الاثنين، مرور 80 عامًا على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تعكس مسيرة الدولة منذ إعلان استقلالها في 25 مايو/ أيار 1946، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، إيذانًا بانطلاق مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ مؤسساتها الدستورية والسياسية والإدارية بقيادة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وفقا لوسائل إعلام أردنية.ونجح الأردن في عهد الملك عبد الله الأول، في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكّلت تلك المرحلة الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.وفي 25 مايو 1946، أُعلن استقلال الأردن استقلالًا تامًا، ومبايعة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، ملكًا دستوريًا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.وفي 1 فبراير/ شباط من العام 1947، صدر أول دستور بعد استقلال المملكة، وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، أُجريت أول انتخابات نيابية، وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة، لتشكل لَبِنَة تأسيس الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.
https://sarabic.ae/20260525/برلمانية-أردنية-في-ذكرى-الاستقلال-الـ80-المملكة-حافظت-على-استقرارها-والتطوير-مستمر-رغم-التحديات-1113719746.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/19/1113727687_90:0:1191:826_1920x0_80_0_0_6c7b929104007b15ed307067e00c106a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم
العالم العربي, حصري, أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم

مساعدة رئيس مجلس النواب: عيد الاستقلال دعوة لمواصلة العمل والحفاظ على الأردن قويا ومزدهرا

16:22 GMT 25.05.2026
© Photo / WAEL MAGDI هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب الأردني
 هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
© Photo / WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قالت هالة الجراح، مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردنيين يحتفلون بمناسبة غالية على قلوبهم جميعا وهي عيد الاستقلال الأردني، الذي يستذكرون فيه بفخر وعزة مسيرة وطن بُني بسواعد أبنائه وإرادة قيادته الحكيمة.
وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأردن أعلن استقلاله في الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيار قبل 80 عاما، ليبدأ رحلة مليئة بالإنجازات والتقدم في مختلف المجالات.
وأكدت الجراح أن الأردن شهد تطورا كبيرا في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والبنية التحتية، وأصبح نموذجا يحتذى به في الأمن والاستقرار رغم كل التحديات، مشيرة إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالشباب ليكون لهم الدور المهم في بناء المستقبل والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضافت مساعدة رئيس مجلس النواب أن تمكين المرأة الأردنية يعد من أبرز الإنجازات التي يفتخر بها اليوم في المملكة، حيث أصبحت المرأة شريكا أساسيا في بناء المجتمع، وحققت نجاحات مميزة في مجالات التعليم والطب والهندسة والإعلام والسياسة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن المرأة الأردنية تتبوأ اليوم المناصب القيادية وتشارك بفاعلية في صنع القرار بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة والمجتمع.

وشددت على أن الاحتفال بعيد الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو دعوة للجميع لمواصلة العمل والإبداع والحفاظ على الوطن قويا ومزدهرا، والوفاء لرسالة الآباء والأجداد الذين صنعوا هذا المجد، موجهة التهنئة للوطن والقيادة والشعب العزيز بمناسبة عيد الاستقلال.
يشار إلى أن الأردنيين يحيون، اليوم الاثنين، مرور 80 عامًا على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، في محطة وطنية تعكس مسيرة الدولة منذ إعلان استقلالها في 25 مايو/ أيار 1946، وقيام المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة، إيذانًا بانطلاق مرحلة تأسيس الدولة الحديثة وترسيخ مؤسساتها الدستورية والسياسية والإدارية بقيادة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، وفقا لوسائل إعلام أردنية.
ونجح الأردن في عهد الملك عبد الله الأول، في الانتقال من مشروع تأسيسي إلى دولة مستقلة ذات شرعية دستورية ومؤسسات مستقرة، وشكّلت تلك المرحلة الأساس الذي قامت عليه الدولة الأردنية الحديثة.
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
برلمانية أردنية في ذكرى الاستقلال الـ80: المملكة حافظت على استقرارها والتطوير مستمر رغم التحديات
12:08 GMT
وفي 25 مايو 1946، أُعلن استقلال الأردن استقلالًا تامًا، ومبايعة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، ملكًا دستوريًا للمملكة الأردنية الهاشمية، ليتحول الأردن من إمارة إلى مملكة مستقلة ذات سيادة كاملة.
وفي 1 فبراير/ شباط من العام 1947، صدر أول دستور بعد استقلال المملكة، وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1947، أُجريت أول انتخابات نيابية، وأفرزت أول مجلس نيابي في عهد المملكة، لتشكل لَبِنَة تأسيس الحياة البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала