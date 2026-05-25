مستشار الرئيس التشادي السابق: الحضور الروسي أعاد لأفريقيا سيادة قرارها وكسر قيود الاستفراد الغربي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
بث مباشر
مستشار الرئيس التشادي السابق: الحضور الروسي أعاد لأفريقيا سيادة قرارها وكسر قيود الاستفراد الغربي
وقال مسار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الحضور الروسي في القارة استطاع بفعالية كبح جماح القوى الاستعمارية التي حاولت لعقود التسلط على المقدرات الأفريقية، وأن هذا التواجد ساهم في جعل الدول الإفريقية تشعر بأنها تملك قرارها المستقل وزمام أمورها في بناء علاقات دولية متوازنة.وأوضح الوزير السابق أن المواطن الإفريقي بات اليوم يشعر بالحرية والاستقلال الحقيقي، كونه "سيدًا في أرضه" وقادرًا على عقد اتفاقات مع شركاء دوليين على رأسهم روسيا، مؤكدًا أن هذا التوازن قلل بشكل كبير من حالة "الاستفراد الغربي" الذي كان ينهب خيرات وموارد القارة.وفي الملف الأمني، أوشح مسار أن الخبرات الروسية أثبتت نجاحًا كبيرًا في استتباب الأمن والاستقرار في عدة دول أفريقيا، مما جعل التجربة الروسية تمتلك "بريقا وجاذبية" خاصة لدى الأنظمة الأفريقية التي تبحث عن حماية سيادتها، مؤكدًا أن تنوع العلاقات الدولية هو المحرك الأساسي لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في عموم القارة.في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير إسهام بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية. وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع مناحي الحياة.وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".
19:16 GMT 25.05.2026 (تم التحديث: 19:28 GMT 25.05.2026)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAاحتفالية "يوم أفريقيا " بجامعة القاهرة
بمناسبة "يوم أفريقيا" (25 مايو/أيار)، الذي يجسد طموحات القارة نحو الوحدة والتحرر، أكد الوزير التشادي السابق ومستشار رئيس الجمهورية التشادية، حسين مسار، أن المشهد السياسي والأمني في القارة السمراء يشهد تحولًا جذريًا بفضل الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع موسكو، وأن الوجود الروسي بات صمام أمان لاستقرار السيادة.
وقال مسار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الحضور الروسي في القارة استطاع بفعالية كبح جماح القوى الاستعمارية التي حاولت لعقود التسلط على المقدرات الأفريقية، وأن هذا التواجد ساهم في جعل الدول الإفريقية تشعر بأنها تملك قرارها المستقل وزمام أمورها في بناء علاقات دولية متوازنة.
وأوضح الوزير السابق أن المواطن الإفريقي بات اليوم يشعر بالحرية والاستقلال الحقيقي، كونه "سيدًا في أرضه" وقادرًا على عقد اتفاقات مع شركاء دوليين على رأسهم روسيا، مؤكدًا أن هذا التوازن قلل بشكل كبير من حالة "الاستفراد الغربي" الذي كان ينهب خيرات وموارد القارة.

وأضاف مسار أن العلاقات الروسية الأفريقية، وبشكل خاص مع تشاد، تسير بخطى ثابتة ومدعومة من قيادات البلدين، لافتًا إلى أن القارة بحاجة ماسة للتعاون مع موسكو في ظل غياب التحالفات التقليدية السابقة، خاصة في مجالات حيوية مثل الصناعة، والطاقة، والخبرات التقنية.

وفي الملف الأمني، أوشح مسار أن الخبرات الروسية أثبتت نجاحًا كبيرًا في استتباب الأمن والاستقرار في عدة دول أفريقيا، مما جعل التجربة الروسية تمتلك "بريقا وجاذبية" خاصة لدى الأنظمة الأفريقية التي تبحث عن حماية سيادتها، مؤكدًا أن تنوع العلاقات الدولية هو المحرك الأساسي لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في عموم القارة.
في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.
لافروف يشارك في حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم أفريقيا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
لافروف بمناسبة "يوم أفريقيا": روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز سيادة الطاقة مع القارة
13:09 GMT
وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير إسهام بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".
أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية. وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع مناحي الحياة.
وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".
وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".
