مستشار الرئيس التشادي السابق: الحضور الروسي أعاد لأفريقيا سيادة قرارها وكسر قيود الاستفراد الغربي

بمناسبة "يوم أفريقيا" (25 مايو/أيار)، الذي يجسد طموحات القارة نحو الوحدة والتحرر، أكد الوزير التشادي السابق ومستشار رئيس الجمهورية التشادية، حسين مسار، أن...

2026-05-25T19:28+0000

وقال مسار في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الحضور الروسي في القارة استطاع بفعالية كبح جماح القوى الاستعمارية التي حاولت لعقود التسلط على المقدرات الأفريقية، وأن هذا التواجد ساهم في جعل الدول الإفريقية تشعر بأنها تملك قرارها المستقل وزمام أمورها في بناء علاقات دولية متوازنة.وأوضح الوزير السابق أن المواطن الإفريقي بات اليوم يشعر بالحرية والاستقلال الحقيقي، كونه "سيدًا في أرضه" وقادرًا على عقد اتفاقات مع شركاء دوليين على رأسهم روسيا، مؤكدًا أن هذا التوازن قلل بشكل كبير من حالة "الاستفراد الغربي" الذي كان ينهب خيرات وموارد القارة.وفي الملف الأمني، أوشح مسار أن الخبرات الروسية أثبتت نجاحًا كبيرًا في استتباب الأمن والاستقرار في عدة دول أفريقيا، مما جعل التجربة الروسية تمتلك "بريقا وجاذبية" خاصة لدى الأنظمة الأفريقية التي تبحث عن حماية سيادتها، مؤكدًا أن تنوع العلاقات الدولية هو المحرك الأساسي لإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في عموم القارة.في هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.وقال خلال حفل استقبال بمناسبة "يوم أفريقيا" في العاصمة الروسية موسكو: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير إسهام بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".أعلن لافروف استعداد روسيا لمشاركة خبراتها مع أفريقيا في تعزيز السيادة في مجالات الطاقة والغذاء والرقمية. وأشار الوزير إلى أن روسيا ترحب بالتزام الدول الأفريقية بتحقيق السيادة في جميع مناحي الحياة.وقال : "نحن على استعداد لمواصلة تبادل أفضل الممارسات مع شركائنا في تعزيز السيادة في مجالات المعادن والطاقة والغذاء والمالية والرقمية".وتابع: "التجارة تنمو بوتيرة متسارعة، لكن الأرقام المطلقة، بالطبع، تظهر أن أمامنا الكثير والكثير لنفعله".

سبوتنيك عربي

محمد حميدة

