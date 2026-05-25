مشهد مخيف لاصطدام مباشر بين طائرة ومظلية في السماء... فيديو
© Photo / x.com
اصطدمت طائرة خفيفة بامرأة أثناء تحليقها بمظلة شراعية بالقرب من بلدة بيسندورف، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمظلة وجعل استمرار الطيران غير ممكن.
وتبيّن المشاهد لحظة اصطدام الطائرة بالمظلة الشراعية، أدى ذلك إلى إيقاف عملية الطيران بسبب تضرر المظلة وخروجها عن المسار.
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 25, 2026
وبفضل سرعة تصرفها، تمكنت المرأة من فتح مظلة الاحتياط والهبوط داخل غابة، قبل أن يتولى طاقم…
وبفضل سرعة تصرفها، تمكنت المرأة من فتح مظلة الاحتياط والهبوط داخل غابة، قبل أن يتولى طاقم مروحية تابعة للشرطة نقلها، إذ تعرضت لإصابات طفيفة.