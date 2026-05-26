أمريكا تمول أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك" في أوكرانيا سنويا بقيمة 100 مليون دولار

سبوتنيك عربي

قدمت الحكومة الأمريكية تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، وهو التزام يدعم على الأرجح أكثر من 66 ألف جهاز... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T02:47+0000

2026-05-26T03:39+0000

وتم استخلاص العدد التقديري للأجهزة من تحليل التزامات عقود وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" وبيانات الأسعار التي كشفت عنها الحكومة البولندية.وتُظهر سجلات المشتريات الفيدرالية أن "البنتاغون" خصص 138.1 مليون دولار لعقد اشتراك وأجهزة "ستارلينك" بدأ في 8 آب/أغسطس 2024 ويمتد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وعند حساب هذه النفقات على أساس سنوي، فإنها تعكس خط إنفاق أساسي يقارب 100 مليون دولار سنويًا.ولتحديد عدد الوحدات التي يدعمها هذا التمويل، اعتمد التحليل على بيانات الأسعار الصادرة عن وزارة الشؤون الرقمية البولندية.ويشير هذا الرقم إلى حجم دعم يتجاوز بكثير المساهمات الدولية الأخرى المعروفة. وعلى سبيل المقارنة، ذكرت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في شباط/فبراير 2026 أن بولندا قدمت أكثر من 29 ألف جهاز "ستارلينك" لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في عام 2022.وفي أعقاب التحول الذي أحدثته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تقديم المساعدات الأمنية، خضعت آلية دعم الأقمار الصناعية لتغيير جذري؛ إذ جاء الانتقال إلى نموذج "المبيعات العسكرية الخارجية"، مدفوعًا بقرار الإدارة إنهاء المساعدات الأمنية المباشرة لأوكرانيا، ما أجبر على الابتعاد عن المنح الممولة من واشنطن.وينعكس هذا التحول في بيانات المشتريات الأخيرة؛ فبعد المنح المباشرة الأولية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 29 آب/أغسطس 2025 عن صفقة مبيعات عسكرية خارجية محتملة لأوكرانيا تشمل خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة تُقدر بنحو 150 مليون دولار.ويتزامن هذا الإعلان مع أمر تسليم صادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بقيمة 135 مليون دولار بموجب عقد دعم خدمات "ستارشيلد"، والذي يمثل على الأرجح تنفيذ هذه الصفقة المحددة.وبخلاف المنح المباشرة الأولية التي كان يقدمها "البنتاغون"، تم تصنيف الاتفاقية الجديدة كـمبيعات عسكرية خارجية، ما يعني أن التمويل يتدفق الآن عبر قنوات البيع بدلاً من المساعدات المباشرة.ويشير هذا التحول إلى أن صيانة شبكة الأقمار الصناعية الأوكرانية لم تعد هبة ممولة من الولايات المتحدة، بل تحولت إلى ترتيب تجاري وعسكري رسمي، يتيح في الوقت نفسه الترقية إلى منظومة "ستارشيلد"، وهي النسخة ذات التصنيف العسكري من بنية "ستارلينك".

