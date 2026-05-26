أمريكا تمول أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك" في أوكرانيا سنويا بقيمة 100 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260526/أمريكا-تمول-أكثر-من-66-ألف-جهاز-ستارلينك-في-أوكرانيا-سنويا-بقيمة-100-مليون-دولار-1113737900.html
أمريكا تمول أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك" في أوكرانيا سنويا بقيمة 100 مليون دولار
أمريكا تمول أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك" في أوكرانيا سنويا بقيمة 100 مليون دولار
سبوتنيك عربي
قدمت الحكومة الأمريكية تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، وهو التزام يدعم على الأرجح أكثر من 66 ألف جهاز... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T02:47+0000
2026-05-26T03:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وتم استخلاص العدد التقديري للأجهزة من تحليل التزامات عقود وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" وبيانات الأسعار التي كشفت عنها الحكومة البولندية.وتُظهر سجلات المشتريات الفيدرالية أن "البنتاغون" خصص 138.1 مليون دولار لعقد اشتراك وأجهزة "ستارلينك" بدأ في 8 آب/أغسطس 2024 ويمتد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وعند حساب هذه النفقات على أساس سنوي، فإنها تعكس خط إنفاق أساسي يقارب 100 مليون دولار سنويًا.ولتحديد عدد الوحدات التي يدعمها هذا التمويل، اعتمد التحليل على بيانات الأسعار الصادرة عن وزارة الشؤون الرقمية البولندية.ويشير هذا الرقم إلى حجم دعم يتجاوز بكثير المساهمات الدولية الأخرى المعروفة. وعلى سبيل المقارنة، ذكرت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في شباط/فبراير 2026 أن بولندا قدمت أكثر من 29 ألف جهاز "ستارلينك" لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في عام 2022.وفي أعقاب التحول الذي أحدثته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تقديم المساعدات الأمنية، خضعت آلية دعم الأقمار الصناعية لتغيير جذري؛ إذ جاء الانتقال إلى نموذج "المبيعات العسكرية الخارجية"، مدفوعًا بقرار الإدارة إنهاء المساعدات الأمنية المباشرة لأوكرانيا، ما أجبر على الابتعاد عن المنح الممولة من واشنطن.وينعكس هذا التحول في بيانات المشتريات الأخيرة؛ فبعد المنح المباشرة الأولية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 29 آب/أغسطس 2025 عن صفقة مبيعات عسكرية خارجية محتملة لأوكرانيا تشمل خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة تُقدر بنحو 150 مليون دولار.ويتزامن هذا الإعلان مع أمر تسليم صادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بقيمة 135 مليون دولار بموجب عقد دعم خدمات "ستارشيلد"، والذي يمثل على الأرجح تنفيذ هذه الصفقة المحددة.وبخلاف المنح المباشرة الأولية التي كان يقدمها "البنتاغون"، تم تصنيف الاتفاقية الجديدة كـمبيعات عسكرية خارجية، ما يعني أن التمويل يتدفق الآن عبر قنوات البيع بدلاً من المساعدات المباشرة.ويشير هذا التحول إلى أن صيانة شبكة الأقمار الصناعية الأوكرانية لم تعد هبة ممولة من الولايات المتحدة، بل تحولت إلى ترتيب تجاري وعسكري رسمي، يتيح في الوقت نفسه الترقية إلى منظومة "ستارشيلد"، وهي النسخة ذات التصنيف العسكري من بنية "ستارلينك".
https://sarabic.ae/20260522/البنتاغون-ينشر-مشاهد-جديدة-للأجسام-الغريبة-المجهولة-فيديو-1113664730.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا

أمريكا تمول أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك" في أوكرانيا سنويا بقيمة 100 مليون دولار

02:47 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 03:39 GMT 26.05.2026)
© AP Photo / Andrew Harnikمقر البنتاغون
مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
قدمت الحكومة الأمريكية تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، وهو التزام يدعم على الأرجح أكثر من 66 ألف جهاز "ستارلينك"، وذلك وفقًا لتحليل أجراه مراسل وكالة "ريا نوفوستي" بناءً على السجلات التعاقدية الرسمية للحكومة الأميركية.

وتم استخلاص العدد التقديري للأجهزة من تحليل التزامات عقود وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" وبيانات الأسعار التي كشفت عنها الحكومة البولندية.
وتُظهر سجلات المشتريات الفيدرالية أن "البنتاغون" خصص 138.1 مليون دولار لعقد اشتراك وأجهزة "ستارلينك" بدأ في 8 آب/أغسطس 2024 ويمتد حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وعند حساب هذه النفقات على أساس سنوي، فإنها تعكس خط إنفاق أساسي يقارب 100 مليون دولار سنويًا.
ولتحديد عدد الوحدات التي يدعمها هذا التمويل، اعتمد التحليل على بيانات الأسعار الصادرة عن وزارة الشؤون الرقمية البولندية.

ووفقًا للمعلومات المقدمة لوسيلة الإعلام الأوكرانية "يوكرينفورم"، فإن اشتراك الخدمة القياسي لجهاز "ستارلينك" الواحد يكلف حوالي 5500 هريفنا أوكرانية شهريًا، أو ما يعادل 125 دولاراً تقريبًا. وبهذا المعدل، تبلغ تكلفة الجهاز الواحد 1500 دولار سنويًا. وبتقسيم خط الإنفاق السنوي الأميركي البالغ 100 مليون دولار على تكلفة الوحدة الواحدة، يظهر أن العدد التقديري للأجهزة يبلغ 66667 جهازًا.

ويشير هذا الرقم إلى حجم دعم يتجاوز بكثير المساهمات الدولية الأخرى المعروفة. وعلى سبيل المقارنة، ذكرت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في شباط/فبراير 2026 أن بولندا قدمت أكثر من 29 ألف جهاز "ستارلينك" لأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة في عام 2022.
وفي أعقاب التحول الذي أحدثته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تقديم المساعدات الأمنية، خضعت آلية دعم الأقمار الصناعية لتغيير جذري؛ إذ جاء الانتقال إلى نموذج "المبيعات العسكرية الخارجية"، مدفوعًا بقرار الإدارة إنهاء المساعدات الأمنية المباشرة لأوكرانيا، ما أجبر على الابتعاد عن المنح الممولة من واشنطن.
وينعكس هذا التحول في بيانات المشتريات الأخيرة؛ فبعد المنح المباشرة الأولية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 29 آب/أغسطس 2025 عن صفقة مبيعات عسكرية خارجية محتملة لأوكرانيا تشمل خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية بقيمة تُقدر بنحو 150 مليون دولار.
البنتاغون ينشر مشاهد جديدة للأجسام الغريبة المجهولة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
مجتمع
البنتاغون ينشر مشاهد جديدة للأجسام الغريبة المجهولة... فيديو
22 مايو, 19:12 GMT
ويتزامن هذا الإعلان مع أمر تسليم صادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بقيمة 135 مليون دولار بموجب عقد دعم خدمات "ستارشيلد"، والذي يمثل على الأرجح تنفيذ هذه الصفقة المحددة.
وبخلاف المنح المباشرة الأولية التي كان يقدمها "البنتاغون"، تم تصنيف الاتفاقية الجديدة كـمبيعات عسكرية خارجية، ما يعني أن التمويل يتدفق الآن عبر قنوات البيع بدلاً من المساعدات المباشرة.
ويشير هذا التحول إلى أن صيانة شبكة الأقمار الصناعية الأوكرانية لم تعد هبة ممولة من الولايات المتحدة، بل تحولت إلى ترتيب تجاري وعسكري رسمي، يتيح في الوقت نفسه الترقية إلى منظومة "ستارشيلد"، وهي النسخة ذات التصنيف العسكري من بنية "ستارلينك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала