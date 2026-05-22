https://sarabic.ae/20260522/البنتاغون-ينشر-مشاهد-جديدة-للأجسام-الغريبة-المجهولة-فيديو-1113664730.html
البنتاغون ينشر مشاهد جديدة للأجسام الغريبة المجهولة... فيديو
البنتاغون ينشر مشاهد جديدة للأجسام الغريبة المجهولة... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن الجزء الثاني من وثائق البنتاغون المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة يتضمن اعترافات من طاقم مهمة "أبولو 12" القمرية حول نقاط وخطوط مضيئة. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T19:12+0000
2026-05-22T19:12+0000
2026-05-22T19:13+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113664437_13:0:1268:706_1920x0_80_0_0_a59168348a82ae86ef8bc5b57009a812.jpg
وذكر موقع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون): "تنشر وزارة الحرب الجزء الثاني من المواد التاريخية التي رفعت عنها السرية والمتعلقة بظواهر غريبة مجهولة الهوية".وأوضح العسكريون أن "التسجيل يوثق تفاعلا حركيا بين منطقتين منفصلتين من التباين الضوئي، يتفتت خلاله الجسم الأصلي ويتطاير في مسار شعاعي".وشرح البنتاغون حركة النقاط البيضاء على الخلفية الرمادية المموجة قائلاً: "أربع مناطق متباينة تعبر الكادر، متنقلة من الثلث السفلي للجانب الأيسر إلى الثلث السفلي للجانب الأيمن".ترامب يتعهد بنشر معلومات البنتاغون حول الكائنات الفضائيةأوباما يعلق مجددا على تصريحاته المثيرة للجدل حول الكائنات الفضائية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/16/1113664437_189:0:1130:706_1920x0_80_0_0_827cc31bdb4eb3fb91f448eb938890c9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
البنتاغون ينشر مشاهد جديدة للأجسام الغريبة المجهولة... فيديو
19:12 GMT 22.05.2026 (تم التحديث: 19:13 GMT 22.05.2026)
كشفت وكالة "سبوتنيك" أن الجزء الثاني من وثائق البنتاغون المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة يتضمن اعترافات من طاقم مهمة "أبولو 12" القمرية حول نقاط وخطوط مضيئة.
وذكر موقع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون): "تنشر وزارة الحرب الجزء الثاني من المواد التاريخية التي رفعت عنها السرية والمتعلقة بظواهر غريبة مجهولة الهوية".
ومعظم مقاطع الفيديو حديثة، حيث يُظهر أحدها بقعة داكنة على خلفية رمادية فاتحة، والتي، بحسب التعليق، "تم التقاطها باستخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء المثبت على منصة عسكرية أمريكية" في منطقة مسؤولية القيادة الشمالية عام 2023. ويُرجح أنها تُظهر إسقاط طائرة مسيرة.
وأوضح العسكريون أن "التسجيل يوثق تفاعلا حركيا بين منطقتين منفصلتين من التباين الضوئي، يتفتت خلاله الجسم الأصلي ويتطاير في مسار شعاعي".
وشرح البنتاغون حركة النقاط البيضاء على الخلفية الرمادية المموجة قائلاً: "أربع مناطق متباينة تعبر الكادر، متنقلة من الثلث السفلي للجانب الأيسر إلى الثلث السفلي للجانب الأيمن".