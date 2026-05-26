الأمين العام: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الأمين العام: منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك ماساديكوف، بأن المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك ماساديكوف، بأن المنظمة تشارك في صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا.
وقال الأمين العام لـ"سبوتنيك" في معرض رده على سؤال بهذا الصدد: "نحن نعيش في زمن معقد يشهد تحولاً جيوسياسيًا عميقًا وصياغة هيكل جديد للأمن الأوراسي، وإن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم حاليًا ست دول أعضاء تهدف إلى الضمان الجماعي للاستقرار والأمن في منطقة مسؤوليتنا. ونحن ننظر إلى ذلك بالطبع باعتباره مساهمة في منظومة الأمن الإقليمي والعالمي"، مشيرًا إلى أن المنظمة تدرك جيداً تعقيد المرحلة الراهنة.
وأوضح ماساديكوف قائلاً: "نرى أن الشركاء الأوروبيين لا يتعاملون دائمًا بشكل بناء مع هذه القضايا. ومع ذلك، فإننا نطرح حلولاً نراها مقبولة للأغلبية. ونعتقد أن الحوار المنفتح والنهج البناء ومناقشة القضايا مع مراعاة مصالح الجميع تشكل الأساس لمثل هذا التفاعل".

وشدّد في الوقت نفسه على أن المنظمة لا تتبنى عقلية التكتلات الجامدة التي تتسم بها بعض التحالفات والمنظمات الأخرى، لافتًا إلى أن "أبوابنا مفتوحة للتفاعل المتكافئ. ولكل دولة عضو في منظمتنا الحق في بناء روابط ثنائية مع الشركاء والدول الأخرى خارج تحالفنا، بما في ذلك دول الغرب والشرق".

وتابع أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تنطلق في الوقت ذاته من المبادئ الراسخة في ميثاقها والالتزام الصارم بتنفيذ التعهدات في إطار المنظمة، وأن "المنظمة اكتسبت خبرة إيجابية في مجال الحفاظ على الاستقرار الإقليمي؛ وهي تعد بحق أحد المشاركين الفاعلين في عملية صياغة بنية أمنية جديدة في أوراسيا".
وقال إنه تم على مدار عدة عقود من عمل المنظمة تشكيل "أدوات موثوقة، وهي عبارة عن حزمة فعالة ومرنة في مختلف الظروف من التدابير السياسية والدبلوماسية، والعسكرية عند الضرورة، بالإضافة إلى آليات" مكافحة التحديات والتهديدات لضمان الاستقرار الإقليمي".
ولفت الأمين العام إلى أن "الأساس السياسي لهذا العمل يتمثل في بيان وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة بشأن المقاربات المشتركة لضمان أمن الفضاء الأوراسي، والذي تم اعتماده عام 2023. وإن الدول الأعضاء في المنظمة منفتحة على العمل المشترك لصياغة بنية الأمن مع جميع الدول والتجمعات الحكومية الدولية المهتمة، بما يتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وكشف ماساديكوف، أن المنظمة تواصل كذلك تعزيز الشراكة الشاملة مع الهياكل التنفيذية لمنظمة "شنغهاي" للتعاون ورابطة الدول المستقلة؛ حيث وقع الأمناء العامون للمنظمات الثلاث، في أيلول/سبتمبر 2025، على خارطة طريق لتطوير التعاون للفترة الممتدة من عام 2026 إلى 2028.
واختتم ماساديكوف حديثه قائلاً: "ستشكل فعاليات خارطة الطريق هذه أساسًا لتحركات عملية مشتركة أكثر فاعلية، بما في ذلك تعزيز الأمن الإقليمي. ويمكن سرد الكثير من عملياتنا وفعالياتنا المشتركة، لكن الأهم يكمن في المبادرات السياسية والدبلوماسية والجاهزية للحوار المنفتح مع جميع الشركاء".
