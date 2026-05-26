الطيران الإسرائيلي يشن غارات على 47 بلدة لبنانية خلال 24 ساعة

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
مئة عام على ولادة الدستور اللبناني والعراق بين تحدي نزع السلاح والتوتر.... هل باتت الحاجة ملّحة لإتفاقيات جديدة ؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: أرض الصومال ورقة إسرائيلية تهدد السعودية ومصر
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف تشكل المصالح الجيوسياسية استراتيجيات تركيا وسوريا ضد "داعش"؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على 47 بلدة لبنانية خلال 24 ساعة
الطيران الإسرائيلي يشن غارات على 47 بلدة لبنانية خلال 24 ساعة
04:10 GMT 26.05.2026 (تم التحديث: 04:13 GMT 26.05.2026)
© REUTERSالدخان يتصاعد عقب الغارات الإسرائيلية في النبطية، جنوب لبنان، 19 مايو/ أيار 2026
شنت المقاتلات الإسرائيلية، أمس الاثنين، غارات جوية استهدفت 47 بلدة في جنوبي وشرقي لبنان.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": "قصفت طائرات العدو 44 بلدة في الجنوب وثلاث بلدات في شرق البلاد خلال 24 ساعة. ويعد هذا الهجوم على الأرجح الأوسع نطاقاً منذ بدء ما يُسمى بوقف إطلاق النار".
ووفقًا للمصدر، فقد تعرضت بعض البلدات لضربات مكثفة ومتكررة على مدار اليوم؛ حيث قُصفت بلدة زوطر الشرقية نحو عشر مرات، وتعرضت مدينة النبطية لسبع غارات، في حين استُهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي بست غارات.
وأضاف المصدر أن 25 بلدة أخرى تقع بالقرب من الحدود تعرضت لقصف مدفعي عنيف، بينما استهدفت الطائرات المسيرة الهجومية سيارات ومركبات في 11 بلدة لبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه هاجم أكثر من 70 هدفاً تابعاً لحزب الله في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت مراكز قيادة ومستودعات أسلحة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
