الطيران الإسرائيلي يشن غارات على 47 بلدة لبنانية خلال 24 ساعة

شنت المقاتلات الإسرائيلية، أمس الاثنين، غارات جوية استهدفت 47 بلدة في جنوبي وشرقي لبنان.

2026-05-26T04:13+0000

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": "قصفت طائرات العدو 44 بلدة في الجنوب وثلاث بلدات في شرق البلاد خلال 24 ساعة. ويعد هذا الهجوم على الأرجح الأوسع نطاقاً منذ بدء ما يُسمى بوقف إطلاق النار".وأضاف المصدر أن 25 بلدة أخرى تقع بالقرب من الحدود تعرضت لقصف مدفعي عنيف، بينما استهدفت الطائرات المسيرة الهجومية سيارات ومركبات في 11 بلدة لبنانية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه هاجم أكثر من 70 هدفاً تابعاً لحزب الله في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت مراكز قيادة ومستودعات أسلحة.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل الماضي (بتوقيت بيروت)، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يومًا إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، مؤكدة أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

