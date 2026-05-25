مقتل 5 أشخاص في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على لبنان
قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان، وتشير تقديرات إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفعا. 25.05.2026, سبوتنيك عربي
بيروت - سبوتنيك. وأفاد مصدر طبي لـ "سبوتنيك"، بأن "الغارات الإسرائيلية على بلدة مشغرة استهدفت منازل في البلدة".وأوضح المصدر أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن ناجين، لأن "حجم الدمار كبير نتيجة الغارات الإسرائيلية العنيفة".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان يوم الاثنين، أن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس/ أذار الماضي حتى 25 مايو/ أيار تشمل 3185 قتيلا و9633 جريحا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسانالماضي، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن، جرت في 14 أبريل الماضي بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض، على أن تستمر المهلة الجديدة لمدة 45 يوما إضافية لإفساح المجال أمام استكمال المباحثات السياسية والأمنية بين الطرفين.
