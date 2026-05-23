الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة اثنين خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين خلال عمليات عسكرية نُفذت في جنوب لبنان أمس الجمعة. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال الجيش، في بيان، إن "الرقيب نوعام هامبرغر، البالغ من العمر 23 عامًا، قُتل خلال عملية عسكرية في شمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية". وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
