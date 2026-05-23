إسرائيليون يتسللون إلى لبنان والجيش يعتقلهم
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن عددًا من المواطنين الإسرائيليين دخلوا إلى لبنان والتقطوا الصور هناك. 23.05.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن 5 مواطنين إسرائيليين عبروا الحدود بين إسرائيل ولبنان، ودخلوا بضعة أمتار فقط من الأراضي اللبنانية.وأكدت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على المتسللين الخمسة وتم تسليمهم إلى الشرطة الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي، "إنذارا عاجلا" إلى سكان 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان.وأكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن "الإنذار العاجل يشمل السكان اللبنانيين المتواجدين في البلدات والقرى التالية: "النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين (النبطية) وعربصاليم وکفر رمان وحبوش وبلاط (مرجعيون) ودير كيفا وحاروف وجبشيت".وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ما وصفه بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل "حزب الله" اللبناني"، مؤكدًا أنه "سيضطر للعمل بقوة ضد هذه الأنشطة"، مع التشديد على أنه "لا يستهدف المدنيين"، وفق تعبيره.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
