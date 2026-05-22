الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مركز قيادة لـ"حزب الله" واغتيال 5 عناصر جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته العسكري تمكنت من تحديد هوية 5 عناصر من "حزب الله" أثناء دخولهم إلى مركز قيادة تابع للحزب اللبناني.

وأفاد أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأنه عقب رصد العناصر الخمسة، قام جنود الفرقة 146 التابعة للجيش الإسرائيلي بقصف المركز، مما أدى إلى القضاء على جميع العناصر الخمسة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه "قام خلال الـ24 ساعة الماضية، بقصف مستودعات أسلحة لحزب الله وبنى تحتية أخرى تابعة للتنظيم، كما تم القضاء على عدد إضافي من عناصر حزب الله الذين شكلوا تهديداً للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة". وشدد الجيش الإسرائيلي على مواصلته عملياته العسكرية بهدف إزالة كافة التهديدات التي تستهدف المدنيين الإسرائيليين وقواته.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل، فإنه أكد التزامه بالهدنة بشرط أن تتضمن وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان. إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.

