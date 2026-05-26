علماء يكتشفون نوعا جديدا من الأخطبوط "القزم" في أعماق المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أعلن متحف "فيلد" في الولايات المتحدة، عن اكتشاف نوع جديد من الأخطبوطات، بحجم كرة الغولف ولونها أزرق سماوي، في جزر غالاباغوس على عمق 1.7 كيلومتر. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا للمتحف، رُصد الأخطبوط لأول مرة عام 2015، خلال رحلة استكشافية في أعماق البحار. ولدراسته، استخدم العلماء مركبة غاطسة يتم التحكم بها عن بعد لاستكشاف قاع المحيط بالقرب من جزيرة داروين في أرخبيل غالاباغوس الشمالي.وأشار المنشور إلى أن هذا الرخوي تبين أنه نوع لم يوصف من قبل، أطلق عليه العلماء اسم "ميكروإيليدون غالاباجينسيس".
ووفقًا للمتحف، رُصد الأخطبوط لأول مرة عام 2015، خلال رحلة استكشافية في أعماق البحار. ولدراسته، استخدم العلماء مركبة غاطسة يتم التحكم بها عن بعد لاستكشاف قاع المحيط بالقرب من جزيرة داروين في أرخبيل غالاباغوس الشمالي.
وجاء في البيان الصحفي: "بينما كانت كاميرا المركبة الغاطسة تتحرك فوق قاع البحر بالقرب من جبل بحري على عمق 1.7 كيلومتر تقريبًا، رصد الباحثون الأخطبوط".
ذكر المنشور أن الباحثين استقبلوا الاكتشاف بصيحات إعجاب، مثل "إنه صغير جدًا!"، "إنه أزرق!". ويقال إن حجم الأخطبوط لا يتجاوز حجم كرة غولف.
