تصويت... هل انعكست الحروب في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية على طقوس عيد الأضحى في بلدك؟
مع حلول "عيد الأضحى المبارك"، تخيّم على عدد من دول المنطقة تحديات اقتصادية متصاعدة فرضتها الحروب والأزمات الممتدة، ما انعكس على تفاصيل الحياة اليومية للأسر،... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-27T13:19+0000
صور للاحتفالات بعيد الأضحى حول العالمبوتين مهنئا مسلمي روسيا بعيد الأضحى: هذا العيد يعيد المؤمنين إلى جذور الإسلام
عيد الأضحى , الدول العربية, طقوس, حروب, استطلاعات الرأي, опросы
مع حلول "عيد الأضحى المبارك"، تخيّم على عدد من دول المنطقة تحديات اقتصادية متصاعدة فرضتها الحروب والأزمات الممتدة، ما انعكس على تفاصيل الحياة اليومية للأسر، بدءًا من القدرة الشرائية وصولًا إلى العادات المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية.
وبين ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل في بعض البلدان، يطرح كثيرون تساؤلات حول طقوس الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.
وتشير مؤشرات الأسواق في دول عربية عدة إلى ارتفاع كلفة مستلزمات العيد، خصوصًا أسعار الأضاحي والمواد الغذائية والملابس، وسط تفاوت واضح في قدرة الحكومات على احتواء تداعيات التضخم، بينما تؤكد جهات رسمية في بعض الدول اتخاذ إجراءات رقابية ودعم موسمي لضبط الأسعار وتأمين السلع الأساسية خلال فترة العيد.
ورغم الضغوط الاقتصادية، لا تزال طقوس عيد الأضحى تحافظ على حضورها لدى كثير من العائلات، ولو بصورة أكثر بساطة أو بميزانيات أقل. فبين من اضطر إلى تقليص النفقات، ومن يرى أن التأثير اقتصر على بعض السلع دون أن يمس أجواء العيد العامة، تتباين الآراء بشأن حجم الانعكاسات الفعلية للأزمات الراهنة على المناسبة.
