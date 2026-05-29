أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20260529/أول-صور-ملونة-للمسجد-الحرام-والمشاعر-المقدسة-قبل-74-عاما-1113864410.html
أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام أمريكية في يوليو/ تموز عام 1953 تقريرا مصورا بالألوان عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بعنوان "من أمريكا إلى مكة في رحلة حج جوية"، موثقة أول... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الحج
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
وتعود القصة إلى عام 1952، حين قرر عبد الغفور شيخ، البالغ حينها 21 عاما، توثيق رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ونقل صورة واقعية عن الشعائر الإسلامية إلى القارئ الغربي. وعرض فكرته على مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، التي وافقت على المشروع وزودته بكاميرتين صغيرتين ومقياس للضوء رغم محدودية خبرته في التصوير. وانطلق عبدالغفور من نيويورك نحو جدة، قبل أن يتوجه ليلا إلى مكة المكرمة، حيث دخل المسجد الحرام مع تباشير الفجر عبر باب السلام، ووقف للمرة الأولى أمام الكعبة المشرفة، موثقًا المشاهد الروحانية بعدسته الملونة في وقت كانت فيه تقنيات التصوير نادرة وحساسة داخل الحرم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). ووصف المصور الشاب رحلته بأنها مزيج من المشقة والروحانية، إذ أخفى الكاميرات تحت ملابس الإحرام، وتنقل بين الطواف والسعي وعرفات ومزدلفة ومنى، محاولا توثيق المناسك وسط الزحام وحرارة الطقس والعواصف الترابية، مع الحرص على التقاط صور دقيقة للحجاج والمشاعر المقدسة. وبعد انتهاء الرحلة وعودة عبد الغفور شيخ إلى أمريكا تحولت صوره إلى واحدة من أندر الوثائق البصرية الملونة التي أرّخت للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما، وقدمت للقارئ العالمي مشاهد غير مسبوقة عن رحلة الحج وشعائره.
15:11 GMT 29.05.2026
نشرت وسائل إعلام أمريكية في يوليو/ تموز عام 1953 تقريرا مصورا بالألوان عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بعنوان "من أمريكا إلى مكة في رحلة حج جوية"، موثقة أول صور ملونة للحج بعدسة الشاب المسلم من أصل باكستاني عبدالغفور شيخ، الذي كان طالبا في جامعة هارفارد الأمريكية.
وتعود القصة إلى عام 1952، حين قرر عبد الغفور شيخ، البالغ حينها 21 عاما، توثيق رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ونقل صورة واقعية عن الشعائر الإسلامية إلى القارئ الغربي. وعرض فكرته على مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، التي وافقت على المشروع وزودته بكاميرتين صغيرتين ومقياس للضوء رغم محدودية خبرته في التصوير.
وانطلق عبدالغفور من نيويورك نحو جدة، قبل أن يتوجه ليلا إلى مكة المكرمة، حيث دخل المسجد الحرام مع تباشير الفجر عبر باب السلام، ووقف للمرة الأولى أمام الكعبة المشرفة، موثقًا المشاهد الروحانية بعدسته الملونة في وقت كانت فيه تقنيات التصوير نادرة وحساسة داخل الحرم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ووصف المصور الشاب رحلته بأنها مزيج من المشقة والروحانية، إذ أخفى الكاميرات تحت ملابس الإحرام، وتنقل بين الطواف والسعي وعرفات ومزدلفة ومنى، محاولا توثيق المناسك وسط الزحام وحرارة الطقس والعواصف الترابية، مع الحرص على التقاط صور دقيقة للحجاج والمشاعر المقدسة.
وبعد انتهاء الرحلة وعودة عبد الغفور شيخ إلى أمريكا تحولت صوره إلى واحدة من أندر الوثائق البصرية الملونة التي أرّخت للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما، وقدمت للقارئ العالمي مشاهد غير مسبوقة عن رحلة الحج وشعائره.
