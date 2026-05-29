أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام أمريكية في يوليو/ تموز عام 1953 تقريرا مصورا بالألوان عن المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، بعنوان "من أمريكا إلى مكة في رحلة حج جوية"، موثقة أول صور ملونة للحج بعدسة الشاب المسلم من أصل باكستاني عبدالغفور شيخ، الذي كان طالبا في جامعة هارفارد الأمريكية.
وتعود القصة إلى عام 1952، حين قرر عبد الغفور شيخ، البالغ حينها 21 عاما، توثيق رحلته إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ونقل صورة واقعية عن الشعائر الإسلامية إلى القارئ الغربي. وعرض فكرته على مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، التي وافقت على المشروع وزودته بكاميرتين صغيرتين ومقياس للضوء رغم محدودية خبرته في التصوير.
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
وانطلق عبدالغفور من نيويورك نحو جدة، قبل أن يتوجه ليلا إلى مكة المكرمة، حيث دخل المسجد الحرام مع تباشير الفجر عبر باب السلام، ووقف للمرة الأولى أمام الكعبة المشرفة، موثقًا المشاهد الروحانية بعدسته الملونة في وقت كانت فيه تقنيات التصوير نادرة وحساسة داخل الحرم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
ووصف المصور الشاب رحلته بأنها مزيج من المشقة والروحانية، إذ أخفى الكاميرات تحت ملابس الإحرام، وتنقل بين الطواف والسعي وعرفات ومزدلفة ومنى، محاولا توثيق المناسك وسط الزحام وحرارة الطقس والعواصف الترابية، مع الحرص على التقاط صور دقيقة للحجاج والمشاعر المقدسة.
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
أول صور ملونة للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما
© Photo / وكالة الأنباء السعودية (واس)
وبعد انتهاء الرحلة وعودة عبد الغفور شيخ إلى أمريكا تحولت صوره إلى واحدة من أندر الوثائق البصرية الملونة التي أرّخت للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة قبل 74 عاما، وقدمت للقارئ العالمي مشاهد غير مسبوقة عن رحلة الحج وشعائره.