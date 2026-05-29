https://sarabic.ae/20260529/انفجار-هائل-فشل-ذريع-لـصاروخ-جيف-بيزوس-خلال-الاختبار-في-فلوريدا-فيديو-1113843940.html

انفجار هائل... فشل ذريع لـ"صاروخ جيف بيزوس" خلال الاختبار في فلوريدا... فيديو

انفجار هائل... فشل ذريع لـ"صاروخ جيف بيزوس" خلال الاختبار في فلوريدا... فيديو

سبوتنيك عربي

انفجر صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجن" الأمريكية أثناء وجوده على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا. 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T07:08+0000

2026-05-29T07:08+0000

2026-05-29T07:08+0000

مجتمع

الأخبار

إيلون ماسك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104348/01/1043480156_0:504:2560:1944_1920x0_80_0_0_9cbb43b41c3821ba90a1eb7abe201c33.jpg

وذكر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، في بيان مقتضب نشره في حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أنه "شهدنا خللا أثناء اختبار الحرق الفعلي وجميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".وقد بيَّن مقطع فيديو للحادثة دخانا يتصاعد من أسفل الصاروخ، قبل أن يحترق بالكامل ويتحول إلى كرة نار هائلة.وأكد بيزوس في بيانه عدم وقوع إصابات بين الموظفين، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات حول سبب الحادث. وكتب: "يوم صعب للغاية، لكننا سنصلح ما يجب إصلاحه وسنعود إلى الطيران".ومن جانبه، وتعليقا على الحادثة، كتب إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "سبيس إكس"على منصة "إكس": "مؤسف للغاية. الصواريخ صعبة".ويعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها جيف بيزوس.وفي الشهر الماضي، فشل صاروخ "نيو غلين" في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، مما استدعى إجراء تحقيق.

https://sarabic.ae/20230714/وقوع-انفجار-أثناء-اختبار-إطلاق-صاروخ-إبسيلون-إس-الذي-يعمل-بالوقود-الصلب-في-اليابان-1079055566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, إيلون ماسك