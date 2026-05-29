انفجار هائل... فشل ذريع لـ"صاروخ جيف بيزوس" خلال الاختبار في فلوريدا... فيديو
© Depositphotos.com / Sergey Nivens
انفجر صاروخ "نيو غلين" التابع لشركة "بلو أوريجن" الأمريكية أثناء وجوده على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا.
وذكر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، في بيان مقتضب نشره في حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الجمعة، أنه "شهدنا خللا أثناء اختبار الحرق الفعلي وجميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".
وقد بيَّن مقطع فيديو للحادثة دخانا يتصاعد من أسفل الصاروخ، قبل أن يحترق بالكامل ويتحول إلى كرة نار هائلة.
14 يوليو 2023, 01:23 GMT
وأكد بيزوس في بيانه عدم وقوع إصابات بين الموظفين، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات حول سبب الحادث. وكتب: "يوم صعب للغاية، لكننا سنصلح ما يجب إصلاحه وسنعود إلى الطيران".
ومن جانبه، وتعليقا على الحادثة، كتب إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي ومالك شركة "سبيس إكس"على منصة "إكس": "مؤسف للغاية. الصواريخ صعبة".
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
ويعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها جيف بيزوس.
وفي الشهر الماضي، فشل صاروخ "نيو غلين" في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، مما استدعى إجراء تحقيق.