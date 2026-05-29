صور لأبرز اللحظات التي رصدتها العدسات هذا الأسبوع

خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مطار نور سلطان نزارباييف الدولي في أستانا.
خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مطار نور سلطان نزارباييف الدولي في أستانا.
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى بجوار أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى بجوار أنقاض مسجد دمره القصف الإسرائيلي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يمنح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية، في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يمنح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وسام الصداقة لجمهورية الصين الشعبية، في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
من فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الدولي للأمن في مجمع "لايف أرينا" في موسكو.
من فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الدولي للأمن في مجمع "لايف أرينا" في موسكو.
نساء إندونيسيات يلتقطن صورا لجبل سيندورو قبل أداء صلاة عيد الأضحى.
نساء إندونيسيات يلتقطن صورا لجبل سيندورو قبل أداء صلاة عيد الأضحى.
أحد سكان قرية داتشياو الصينية يعاين الأضرار التي خلفتها الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
أحد سكان قرية داتشياو الصينية يعاين الأضرار التي خلفتها الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
نساء يتظاهرن في بوليفيا، وهن يحملن أدوات المطبخ بمواجهة عناصرالشرطة، للمطالبة باستقالة الرئيس رودريغو باز، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود في البلاد.
نساء يتظاهرن في بوليفيا، وهن يحملن أدوات المطبخ بمواجهة عناصرالشرطة، للمطالبة باستقالة الرئيس رودريغو باز، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وأزمة الوقود في البلاد.
صورة جوية تظهر يمنيين وهم يتجمعون في سوق المواشي في وادي الذباب، غربي تعز، قبيل عيد الأضحى المبارك.
صورة جوية تظهر يمنيين وهم يتجمعون في سوق المواشي في وادي الذباب، غربي تعز، قبيل عيد الأضحى المبارك.
خريجات الصف الحادي عشر يقمن بدق الجرس الأخير على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
خريجات الصف الحادي عشر يقمن بدق الجرس الأخير على رصيف ميخائيلوفسكايا في نوفوسيبيرسك.
صورة توثق عمليات البحث التي يقوم بها رجال الإنقاذ في موقع مبنى منهار في مدينة أنغيليس شمالي مانيلا.
صورة توثق عمليات البحث التي يقوم بها رجال الإنقاذ في موقع مبنى منهار في مدينة أنغيليس شمالي مانيلا.
موظفو السكك الحديدية يتابعون عملهم بعد انفجار وقع بالقرب من خط سكة حديد في كويتا، باكستان.
موظفو السكك الحديدية يتابعون عملهم بعد انفجار وقع بالقرب من خط سكة حديد في كويتا، باكستان.
شاب يقبّل ثوره الأبيض المعروض للبيع في سوق للمواشي قبيل عيد الأضحى المبارك في كشمير الهندية.
شاب يقبّل ثوره الأبيض المعروض للبيع في سوق للمواشي قبيل عيد الأضحى المبارك في كشمير الهندية.
إسرائيليان يركبان على ظهر جملين مع طفلهما الرضيع وسط صحراء يهودا الشمالية بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر، في الضفة الغربية.
إسرائيليان يركبان على ظهر جملين مع طفلهما الرضيع وسط صحراء يهودا الشمالية بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر، في الضفة الغربية.
مهاجرة إلى بريطانيا، تعتني بصبي بينما تقوم الشرطة بعملية تفتيش في مخيم مؤقت بالقرب من دونكيرك، شمالي فرنسا.
مهاجرة إلى بريطانيا، تعتني بصبي بينما تقوم الشرطة بعملية تفتيش في مخيم مؤقت بالقرب من دونكيرك، شمالي فرنسا.
أشخاص يستمتعون بحمامات الشمس بينما تسير امرأة على حبل مشدود فوق الماء في يوم حار بشكل غير معتاد في أمستردام، هولندا.
أشخاص يستمتعون بحمامات الشمس بينما تسير امرأة على حبل مشدود فوق الماء في يوم حار بشكل غير معتاد في أمستردام، هولندا.
ممثلو وسائل الإعلام من 19 دولة خلال تغطيتهم زيارة مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، لسكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية. الذي تعرض لهجوم إرهابي أوكراني.
ممثلو وسائل الإعلام من 19 دولة خلال تغطيتهم زيارة مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، لسكن الطلاب في جمهورية لوغانسك الشعبية. الذي تعرض لهجوم إرهابي أوكراني.
سيدة تتحدث عبر مكبر الصوت لرفع مستوى الوعي بمرض "الإيبولا" داخل مخيم يقيم فيه النازحون في مدينة بونيا، الكونغو.
سيدة تتحدث عبر مكبر الصوت لرفع مستوى الوعي بمرض "الإيبولا" داخل مخيم يقيم فيه النازحون في مدينة بونيا، الكونغو.
خلال اقتحام الشرطة لمقر حزب "الشعب الجمهوري"، في تركيا، لإخراج أنصار زعيم الحزب أوزغور أوزيل، الذين تجمعوا داخله، في أنقرة.
خلال اقتحام الشرطة لمقر حزب "الشعب الجمهوري"، في تركيا، لإخراج أنصار زعيم الحزب أوزغور أوزيل، الذين تجمعوا داخله، في أنقرة.
منافسة بين مجموعة أشخاص وسط أرض خضراء ضمن مسابقة دحرجة الجبن السنوية في كوبرز هيل في بريطانيا.
منافسة بين مجموعة أشخاص وسط أرض خضراء ضمن مسابقة دحرجة الجبن السنوية في كوبرز هيل في بريطانيا.