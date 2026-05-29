مراسل "سبوتنيك": سكان طهران يواصلون التجمعات المؤيدة للحكومة

سبوتنيك عربي

ينزل سكان طهران يوميًا إلى شوارع العاصمة الإيرانية منذ نحو 90 يومًا من الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ينظمون وقفات داعمة للحكومة في ظل المفاوضات... 29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T23:49+0000

وقال مراسل "سبوتنيك" إنه "خرجت عشرات العائلات إلى ساحة ولي عصر في قلب العاصمة، حيث يرفع المشاركون في التجمعات اليومية الأعلام الوطنية وشعارات "حزب الله" اللبناني، ويرددون هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تُنظم فعاليات مماثلة في مواقع رئيسية أخرى من المدينة".وأشار إلى أنه نُصبت خيام يُلقي فيها رجال الدين كلماتهم على طول الطريق الدائري، بينما يتولى ناشطون توزيع الشاي على الحاضرين، في حين يرسم آخرون لوحات كاريكاتورية عن الولايات المتحدة وإسرائيل.وعلى واجهة أحد المباني، علّقت السلطات لافتة كبيرة تحمل صورة رجل يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد رُسمت شفتاه وكأنهما "مخيطتان" بمضيق هرمز الذي قامت إيران بإغلاقه، مع عبارة في زاوية اللوحة بالفارسية والإنجليزية تقول: "منهَك ومحاصَر حتى النهاية".وقالت فاطمة رحماني، إحدى المشاركات في التجمع الليلي، في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "نريد دعم الحكومة وقواتنا العسكرية. صحيح أنه تم إعلان وقف إطلاق النار، لكننا سنبقى في الساحات إلى أن نحصل على كامل حقوقنا، وإلى أن يزول شبح الحرب عن بلدنا بشكل كامل".وأضافت أن المجتمع الإيراني، على الرغم من الخلافات الداخلية، يتوحد في أوقات الأزمات حول قيادة البلاد، مؤكدة أن "جميع أبناء الشعب متحدون إلى جانب بعضهم البعض، مهما كانت أفكارهم أو معتقداتهم. الجميع يقفون معًا ويدافعون عن بلدهم، وأيًا كان فكره فعليه أن يدافع عن وطنه".وتشهد عدة مدن إيرانية منذ أسابيع تجمعات ومسيرات شعبية متواصلة تنديدًا بالسياسات الأمريكية العدائية ضد بلادهم، حيث يرفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تؤكد دعمهم لمواقف الجمهورية الإسلامية ورفضهم لأي ضغوط أو تهديدات خارجية.وأكدت السلطات الإيرانية أن هذه الفعاليات تعكس المواقف الشعبية الداعمة للسيادة الوطنية وحقوق البلاد.وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

