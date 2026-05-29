مراسل "سبوتنيك": سكان طهران يواصلون التجمعات المؤيدة للحكومة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
مراسل "سبوتنيك": سكان طهران يواصلون التجمعات المؤيدة للحكومة
سبوتنيك عربي
ينزل سكان طهران يوميًا إلى شوارع العاصمة الإيرانية منذ نحو 90 يومًا من الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ينظمون وقفات داعمة للحكومة في ظل المفاوضات... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
مراسل "سبوتنيك": سكان طهران يواصلون التجمعات المؤيدة للحكومة

23:49 GMT 29.05.2026
© Sputnik . РИА Новости / سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
سكان طهران خلال مسيرة في شارع إنجلاب (شارع الثورة). يحمل المشاركون في المسيرة ملصقات تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي قتل خلال الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل
ينزل سكان طهران يوميًا إلى شوارع العاصمة الإيرانية منذ نحو 90 يومًا من الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث ينظمون وقفات داعمة للحكومة في ظل المفاوضات الجارية مع واشنطن بشأن إنهاء النزاع، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال مراسل "سبوتنيك" إنه "خرجت عشرات العائلات إلى ساحة ولي عصر في قلب العاصمة، حيث يرفع المشاركون في التجمعات اليومية الأعلام الوطنية وشعارات "حزب الله" اللبناني، ويرددون هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تُنظم فعاليات مماثلة في مواقع رئيسية أخرى من المدينة".
وأشار إلى أنه نُصبت خيام يُلقي فيها رجال الدين كلماتهم على طول الطريق الدائري، بينما يتولى ناشطون توزيع الشاي على الحاضرين، في حين يرسم آخرون لوحات كاريكاتورية عن الولايات المتحدة وإسرائيل.
وعلى واجهة أحد المباني، علّقت السلطات لافتة كبيرة تحمل صورة رجل يشبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد رُسمت شفتاه وكأنهما "مخيطتان" بمضيق هرمز الذي قامت إيران بإغلاقه، مع عبارة في زاوية اللوحة بالفارسية والإنجليزية تقول: "منهَك ومحاصَر حتى النهاية".
وقالت فاطمة رحماني، إحدى المشاركات في التجمع الليلي، في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "نريد دعم الحكومة وقواتنا العسكرية. صحيح أنه تم إعلان وقف إطلاق النار، لكننا سنبقى في الساحات إلى أن نحصل على كامل حقوقنا، وإلى أن يزول شبح الحرب عن بلدنا بشكل كامل".
وأضافت أن المجتمع الإيراني، على الرغم من الخلافات الداخلية، يتوحد في أوقات الأزمات حول قيادة البلاد، مؤكدة أن "جميع أبناء الشعب متحدون إلى جانب بعضهم البعض، مهما كانت أفكارهم أو معتقداتهم. الجميع يقفون معًا ويدافعون عن بلدهم، وأيًا كان فكره فعليه أن يدافع عن وطنه".
ومن جانبه، قال الشاب الإيراني، مهدي عابديني، في حديث لـ"سبوتنيك" إن "الناس أنفسهم لا يدركون تمامًا لماذا ينزلون إلى الشوارع"، لافتًا إلى أن "الشعب الإيراني في كل محطة من التاريخ صمد ونجح، فقد ينزل الإيرانيون إلى الشوارع من أجل ألّا تتكرّر الأخطاء التاريخية مرة أخرى".
وتشهد عدة مدن إيرانية منذ أسابيع تجمعات ومسيرات شعبية متواصلة تنديدًا بالسياسات الأمريكية العدائية ضد بلادهم، حيث يرفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تؤكد دعمهم لمواقف الجمهورية الإسلامية ورفضهم لأي ضغوط أو تهديدات خارجية.
وأكدت السلطات الإيرانية أن هذه الفعاليات تعكس المواقف الشعبية الداعمة للسيادة الوطنية وحقوق البلاد.
وتشهد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، بوساطة باكستانية، زخمًا متزايدًا، وسط حديث متزايد عن اقتراب التوصل إلى تفاهم أولي يهدف إلى خفض التوتر، رغم استمرار التباين بشأن قضايا رئيسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
واندلعت حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
