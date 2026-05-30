البيت الأبيض يكشف نتائج أحدث تقرير طبي بشأن صحة ترامب

سبوتنيك عربي

أكد البيت الأبيض في مذكرة، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بصحة ممتازة، وأن وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي لديه قوية، فضلا عن سلامة... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وبعد زيارته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، وهي زيارته الثالثة خلال 13 شهرا، قال ترامب: "كل شيء على ما يرام".وذكر طبيب الرئيس الأمريكي، النقيب البحري شون باربابيلا، في التقرير أن الفحص الذي أُجري يوم الثلاثاء، تضمّن فحوصات مخبرية شاملة ووقائية، "بالإضافة إلى استشارات مع 22 طبيبا متخصصا من عدة مؤسسات أكاديمية".وبلغ وزن الرئيس 238 رطلا، أي بزيادة 14 رطلا عن وزنه في فحص عام 2025، وفقا لباربابيلا، وهو طبيب عسكري مخضرم، خدم في العراق وأفغانستان. وأضاف أن "أداء الرئيس المعرفي والبدني ممتاز"، وأن ترامب "بكامل لياقته لأداء جميع مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة".ويُعرف ترامب، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا، بحرصه الدائم على الظهور بمظهر أكثر نشاطا ولياقة من سلفه الديمقراطي، جو بايدن، الذي غادر منصبه العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد أن واجه تساؤلات حول أهليته للمنصب. ومع ذلك، أثارت صور حديثة تُظهر طفحا جلديا على رقبته تساؤلات إضافية حول صحة ترامب، وذلك بعد صور نُشرت في يوليو/ تموز 2025 تُظهر تورما في الكاحلين وكدمة في اليد أخفاها بالماكياج.كما قدم الطبيب تحديثا بشأن التورم في أسفل ساقي ترامب، والذي كان قد ذكره في فحصه البدني السابق، وقال إن التورم قد انخفض، وهو "تحسن عن العام الماضي".وكتب باربابيلا أن "جدول أعمال ترامب اليومي المزدحم، بما في ذلك اجتماعات رفيعة المستوى ومشاركات عامة ونشاط بدني منتظم، يُسهم في الحفاظ على صحته العامة".وباستثناء رياضة الغولف، لا يمارس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرياضة بانتظام، ومن المعروف عنه أنه يتناول نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المالحة والدهنية، مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية.

