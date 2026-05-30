البيت الأبيض يكشف نتائج أحدث تقرير طبي بشأن صحة ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض يكشف نتائج أحدث تقرير طبي بشأن صحة ترامب
البيت الأبيض يكشف نتائج أحدث تقرير طبي بشأن صحة ترامب
سبوتنيك عربي
أكد البيت الأبيض في مذكرة، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بصحة ممتازة، وأن وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي لديه قوية، فضلا عن سلامة... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
وبعد زيارته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، وهي زيارته الثالثة خلال 13 شهرا، قال ترامب: "كل شيء على ما يرام".وذكر طبيب الرئيس الأمريكي، النقيب البحري شون باربابيلا، في التقرير أن الفحص الذي أُجري يوم الثلاثاء، تضمّن فحوصات مخبرية شاملة ووقائية، "بالإضافة إلى استشارات مع 22 طبيبا متخصصا من عدة مؤسسات أكاديمية".وبلغ وزن الرئيس 238 رطلا، أي بزيادة 14 رطلا عن وزنه في فحص عام 2025، وفقا لباربابيلا، وهو طبيب عسكري مخضرم، خدم في العراق وأفغانستان. وأضاف أن "أداء الرئيس المعرفي والبدني ممتاز"، وأن ترامب "بكامل لياقته لأداء جميع مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة".ويُعرف ترامب، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا، بحرصه الدائم على الظهور بمظهر أكثر نشاطا ولياقة من سلفه الديمقراطي، جو بايدن، الذي غادر منصبه العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد أن واجه تساؤلات حول أهليته للمنصب. ومع ذلك، أثارت صور حديثة تُظهر طفحا جلديا على رقبته تساؤلات إضافية حول صحة ترامب، وذلك بعد صور نُشرت في يوليو/ تموز 2025 تُظهر تورما في الكاحلين وكدمة في اليد أخفاها بالماكياج.كما قدم الطبيب تحديثا بشأن التورم في أسفل ساقي ترامب، والذي كان قد ذكره في فحصه البدني السابق، وقال إن التورم قد انخفض، وهو "تحسن عن العام الماضي".وكتب باربابيلا أن "جدول أعمال ترامب اليومي المزدحم، بما في ذلك اجتماعات رفيعة المستوى ومشاركات عامة ونشاط بدني منتظم، يُسهم في الحفاظ على صحته العامة".وباستثناء رياضة الغولف، لا يمارس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرياضة بانتظام، ومن المعروف عنه أنه يتناول نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المالحة والدهنية، مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية.
أكد البيت الأبيض في مذكرة، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتمتع بصحة ممتازة، وأن وظائف القلب والرئتين والجهاز العصبي لديه قوية، فضلا عن سلامة وظائفه البدنية العامة، وذلك استنادا إلى نتائج فحص طبي أجراه خلال الأسبوع الحالي.
وبعد زيارته لمركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، وهي زيارته الثالثة خلال 13 شهرا، قال ترامب: "كل شيء على ما يرام".
وذكر طبيب الرئيس الأمريكي، النقيب البحري شون باربابيلا، في التقرير أن الفحص الذي أُجري يوم الثلاثاء، تضمّن فحوصات مخبرية شاملة ووقائية، "بالإضافة إلى استشارات مع 22 طبيبا متخصصا من عدة مؤسسات أكاديمية".
وأوضح باربابيلا في التقرير أنه "تم تقديم نصائح وقائية، شملت إرشادات حول النظام الغذائي، وتوصية بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين، وزيادة النشاط البدني، ومواصلة إنقاص الوزن".
وبلغ وزن الرئيس 238 رطلا، أي بزيادة 14 رطلا عن وزنه في فحص عام 2025، وفقا لباربابيلا، وهو طبيب عسكري مخضرم، خدم في العراق وأفغانستان.
وأضاف أن "أداء الرئيس المعرفي والبدني ممتاز"، وأن ترامب "بكامل لياقته لأداء جميع مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة".
ويُعرف ترامب، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا، بحرصه الدائم على الظهور بمظهر أكثر نشاطا ولياقة من سلفه الديمقراطي، جو بايدن، الذي غادر منصبه العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاما، بعد أن واجه تساؤلات حول أهليته للمنصب.
ومع ذلك، أثارت صور حديثة تُظهر طفحا جلديا على رقبته تساؤلات إضافية حول صحة ترامب، وذلك بعد صور نُشرت في يوليو/ تموز 2025 تُظهر تورما في الكاحلين وكدمة في اليد أخفاها بالماكياج.
وسبق أن شخص الطبيب، شون بارباريليا، حالة ترامب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة لا تعمل فيها الصمامات داخل الأوردة بشكل صحيح، مما يسمح بتجمع الدم أو انتقاله إلى أسفل الساق، وقد كرر تشخيصه السابق بأنه "تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة"، وعزا التورم إلى "كثرة المصافحة" و"التأثير الحميد لعلاج الأسبرين".
كما قدم الطبيب تحديثا بشأن التورم في أسفل ساقي ترامب، والذي كان قد ذكره في فحصه البدني السابق، وقال إن التورم قد انخفض، وهو "تحسن عن العام الماضي".
وكتب باربابيلا أن "جدول أعمال ترامب اليومي المزدحم، بما في ذلك اجتماعات رفيعة المستوى ومشاركات عامة ونشاط بدني منتظم، يُسهم في الحفاظ على صحته العامة".
وباستثناء رياضة الغولف، لا يمارس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرياضة بانتظام، ومن المعروف عنه أنه يتناول نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المالحة والدهنية، مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية.
