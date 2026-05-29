ترامب ينتقد جيل بايدن بعد تصريحاتها بشأن "جلطة المناظرة"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، عقب تصريحات أشارت فيها إلى أن زوجها، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ربما تعرض لما يشبه...

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الجمعة: إن "جيل بايدن لم تُشر بشكل كافٍ إلى أدائه خلال المناظرة، معتبرًا أن ظهوره القوي كان سببًا في "انهيار" بايدن تحت الضغط، بحسب تعبيره". وأضاف ترامب: "قالت إنها اعتقدت أنه كان يعاني من سكتة دماغية وأمور سيئة أخرى، ومع ذلك لم تندفع إلى المسرح لمساعدة زوجها، كما كانت ستفعل أي زوجة صالحة"، على حد قوله. وتابع الرئيس الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي لم تذكره هو مدى قوة أدائي قبل انهياره شبه الكامل".وكانت جيل بايدن قد قالت إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها في مناظرة عام 2024 أمام خليفته، دونالد ترامب، وظنت أنه مصاب بجلطة دماغية.وقالت، أمس الخميس، في إعلان مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ستبث يوم الأحد المقبل: "شعرت بالخوف، لأنني لم أر جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبدا".وكان، جو بايدن، يترشح لولاية ثانية عندما تعثر خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 ضد دونالد ترامب، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق.وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن تأييده لنائبته، كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي، ليصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي، منذ تنحي الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في مارس/ آذار 1968.

