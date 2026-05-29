ترامب ينتقد جيل بايدن بعد تصريحاتها بشأن "جلطة المناظرة"

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
ترامب ينتقد جيل بايدن بعد تصريحاتها بشأن "جلطة المناظرة"
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، عقب تصريحات أشارت فيها إلى أن زوجها، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ربما تعرض لما يشبه... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الجمعة: إن "جيل بايدن لم تُشر بشكل كافٍ إلى أدائه خلال المناظرة، معتبرًا أن ظهوره القوي كان سببًا في "انهيار" بايدن تحت الضغط، بحسب تعبيره". وأضاف ترامب: "قالت إنها اعتقدت أنه كان يعاني من سكتة دماغية وأمور سيئة أخرى، ومع ذلك لم تندفع إلى المسرح لمساعدة زوجها، كما كانت ستفعل أي زوجة صالحة"، على حد قوله. وتابع الرئيس الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي لم تذكره هو مدى قوة أدائي قبل انهياره شبه الكامل".وكانت جيل بايدن قد قالت إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها في مناظرة عام 2024 أمام خليفته، دونالد ترامب، وظنت أنه مصاب بجلطة دماغية.وقالت، أمس الخميس، في إعلان مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ستبث يوم الأحد المقبل: "شعرت بالخوف، لأنني لم أر جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبدا".وكان، جو بايدن، يترشح لولاية ثانية عندما تعثر خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 ضد دونالد ترامب، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق.وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن تأييده لنائبته، كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي، ليصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي، منذ تنحي الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في مارس/ آذار 1968.
ترامب ينتقد جيل بايدن بعد تصريحاتها بشأن "جلطة المناظرة"

20 يناير/ كانون الثاني 2021 - الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن مع زوجته جيل بايدن قبل أداء اليمين الدستورية.
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيدة الأولى السابقة جيل بايدن، عقب تصريحات أشارت فيها إلى أن زوجها، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ربما تعرض لما يشبه "السكتة الدماغية" خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته بترامب في يونيو 2024، والتي أعقبها لاحقًا انسحابه من السباق الرئاسي.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم الجمعة: إن "جيل بايدن لم تُشر بشكل كافٍ إلى أدائه خلال المناظرة، معتبرًا أن ظهوره القوي كان سببًا في "انهيار" بايدن تحت الضغط، بحسب تعبيره".
وأضاف ترامب: "قالت إنها اعتقدت أنه كان يعاني من سكتة دماغية وأمور سيئة أخرى، ومع ذلك لم تندفع إلى المسرح لمساعدة زوجها، كما كانت ستفعل أي زوجة صالحة"، على حد قوله.
وتابع الرئيس الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي لم تذكره هو مدى قوة أدائي قبل انهياره شبه الكامل".

كما ألمح ترامب إلى أن أداءه في المناظرة ربما كان عاملًا مباشرًا في تراجع بايدن، قائلًا: "هل تسبب أدائي القوي في تلك المناظرة في أن ينهار تحت الضغط، ما أدى إلى هزيمته المهينة؟ أم أن هناك أسبابًا أخرى؟ لا أحد يعرف الإجابة، لكنني أعرفها".

وكانت جيل بايدن قد قالت إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها في مناظرة عام 2024 أمام خليفته، دونالد ترامب، وظنت أنه مصاب بجلطة دماغية.
وقالت، أمس الخميس، في إعلان مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ستبث يوم الأحد المقبل: "شعرت بالخوف، لأنني لم أر جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبدا".
وأردفت: "لا أعرف ما حدث. بينما كنت أشاهد المناظرة، قلت لنفسي: يا إلهي، إنه مصاب بجلطة دماغية. لقد أرعبني ذلك بشدة".
وكان، جو بايدن، يترشح لولاية ثانية عندما تعثر خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 ضد دونالد ترامب، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق.
وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن تأييده لنائبته، كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي، ليصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي، منذ تنحي الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في مارس/ آذار 1968.
