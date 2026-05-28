https://sarabic.ae/20260528/جلطة-دماغيةزوجة-بايدن-تدلي-باعتراف-صادم-عن-مشاركة-زوجها-في-مناظرة-2024-أمام-ترامب-1113833530.html
"جلطة دماغية"...زوجة بايدن تدلي باعتراف صادم عن مشاركة زوجها في "مناظرة 2024" أمام ترامب
"جلطة دماغية"...زوجة بايدن تدلي باعتراف صادم عن مشاركة زوجها في "مناظرة 2024" أمام ترامب
سبوتنيك عربي
قالت، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها في مناظرة عام 2024 أمام خليفته، دونالد ترامب، وظنت أنه مصاب بجلطة... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T17:00+0000
2026-05-28T17:00+0000
2026-05-28T17:00+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0c/1047159590_0:244:2455:1624_1920x0_80_0_0_de118697259e26f25e8f4db1ce43bfd0.jpg
وقالت في إعلان مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ستبث يوم الأحد المقبل: "شعرت بالخوف، لأنني لم أر جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبدا". وأردفت: "لا أعرف ما حدث. بينما كنت أشاهد المناظرة، قلت لنفسي: يا إلهي، إنه مصاب بجلطة دماغية. لقد أرعبني ذلك بشدة". وكان، جو بايدن، يترشح لولاية ثانية عندما تعثر خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 ضد دونالد ترامب، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق. وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن تأييده لنائبته، كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي، ليصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي، منذ تنحي الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في مارس/ آذار 1968.
https://sarabic.ae/20260508/زاخاروفا-أوباما-وبايدن-تركا-وراءهما-إسطبلات-أوجيان-1113204427.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0c/1047159590_0:13:2455:1854_1920x0_80_0_0_80f99c3c51e911204127be20484bd1bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"جلطة دماغية"...زوجة بايدن تدلي باعتراف صادم عن مشاركة زوجها في "مناظرة 2024" أمام ترامب
قالت، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، إنها شعرت "بالخوف" من أداء زوجها في مناظرة عام 2024 أمام خليفته، دونالد ترامب، وظنت أنه مصاب بجلطة دماغية.
وقالت في إعلان مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية ستبث يوم الأحد المقبل: "شعرت بالخوف، لأنني لم أر جو بهذا الشكل من قبل أو بعد. أبدا".
وأردفت: "لا أعرف ما حدث. بينما كنت أشاهد المناظرة، قلت لنفسي: يا إلهي، إنه مصاب بجلطة دماغية. لقد أرعبني ذلك بشدة".
وكان، جو بايدن، يترشح لولاية ثانية عندما تعثر خلال المناظرة الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران 2024 ضد دونالد ترامب، مما أدى إلى دعوات واسعة النطاق لانسحابه من السباق.
وانسحب بايدن بعد شهر، قبل 107 أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأعلن تأييده لنائبته، كامالا هاريس، كمرشحة الحزب الديمقراطي، ليصبح أول رئيس في منصبه ينسحب من السباق الرئاسي، منذ تنحي الرئيس الأمريكي، ليندون جونسون، في مارس/ آذار 1968.