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لا يمكن مقاومته.. ترامب يستخدم صورة جيل بايدن في الترويج لعطر جديد
لا يمكن مقاومته.. ترامب يستخدم صورة جيل بايدن في الترويج لعطر جديد
سبوتنيك عربي
استخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صورة تجمعه مع جيل بايدن، قرينة الرئيس الحالي جو بايدن، في الترويج لنوع جديدة من العطور. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:14+0000
2024-12-09T16:14+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
جو بايدن
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وأرفق ترامب تلك الصورة بتعليق: "أعداؤك لا يستطيعون مقاومة هذا العطر".كما علّق على الصورة بعبارة أخرى، قال فيها: "هذه عطور ترامب الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قتال" لأنها تتعلق بتحقيق الفوز"، مضيفا: "إنها هدية عظيمة لعائلتك في عيد الميلاد".يذكر أن الصورة التي نشرها ترامب مع جيل بايدن، تم التقاطها خلال افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت الماضي.واستطاع ترامب، الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل.وجاء فوز ترامب بالفترة الرئاسية المقبلة بعدما خسر الانتخابات السابقة عام 2020، أمام بايدن، بعد أن قضى 4 سنوات داخل البيت الأبيض، منذ فوزه بالفترة الرئاسية الأولى عام 2016.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, منوعات
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, منوعات

لا يمكن مقاومته.. ترامب يستخدم صورة جيل بايدن في الترويج لعطر جديد

16:14 GMT 09.12.2024
© Getty Images / Pascal Le Segretain / Staffالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي الحالي
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي الحالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Pascal Le Segretain / Staff
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استخدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صورة تجمعه مع جيل بايدن، قرينة الرئيس الحالي جو بايدن، في الترويج لنوع جديدة من العطور.
وأرفق ترامب تلك الصورة بتعليق: "أعداؤك لا يستطيعون مقاومة هذا العطر".
كما علّق على الصورة بعبارة أخرى، قال فيها: "هذه عطور ترامب الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قتال" لأنها تتعلق بتحقيق الفوز"، مضيفا: "إنها هدية عظيمة لعائلتك في عيد الميلاد".
يذكر أن الصورة التي نشرها ترامب مع جيل بايدن، تم التقاطها خلال افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، السبت الماضي.
واستطاع ترامب، الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، ومن المقرر أن يتولى مهام منصبه رسميا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وجاء فوز ترامب بالفترة الرئاسية المقبلة بعدما خسر الانتخابات السابقة عام 2020، أمام بايدن، بعد أن قضى 4 سنوات داخل البيت الأبيض، منذ فوزه بالفترة الرئاسية الأولى عام 2016.
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