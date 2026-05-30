الخارجية الأمريكية تنهي مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.
وأكد روبيو في الوقت نفسه، عبر بيان على منصة "إكس"، أن باراك سيواصل الاضطلاع بدور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.
وأشار روبيو إلى أن، توم باراك، سيبقى أحد أبرز المسؤولين المعنيين بمتابعة القضايا الإقليمية، مشيدًا بما وصفه بالدور "الذي لا يقدّر بثمن" الذي أداه خلال الفترة الماضية.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خبرة باراك وعلاقاته الواسعة وفهمه لسياسات "أمريكا أولًا" ستظل تسهم في تحقيق أهداف واشنطن ومصالحها في المنطقة.
Ambassador Tom Barrak has played an invaluable role as our Special Envoy to Syria.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 29, 2026
While that title is expiring, he will continue to play a leading role for the Trump Administration in both Syria and Iraq, where his expertise, relationships, and understanding of the America…
وكان توم باراك، وهو مستثمر وسياسي أمريكي من أصل لبناني، تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في مايو/ أيار 2025، بالتزامن مع تكليفه بمنصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
وخلال فترة توليه المنصب، قاد باراك، جهودًا دبلوماسية مرتبطة بالملف السوري، شملت دعم الاستقرار في مرحلة ما بعد التغييرات السياسية في دمشق، وتعزيز التنسيق بشأن المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعته للملف اللبناني ضمن مهامه الإقليمية، حيث عُرف بأسلوبه التفاوضي المباشر والمثير للجدل.