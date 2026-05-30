الخارجية الأمريكية تنهي مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260530/الخارجية-الأمريكية-تنهي-مهام-باراك-كمبعوث-خاص-إلى-سوريا-1113883026.html
الخارجية الأمريكية تنهي مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا
الخارجية الأمريكية تنهي مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا. 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T08:05+0000
2026-05-30T08:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156727_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_877ed847b56f13586840f85329e7f4e4.jpg
وأكد روبيو في الوقت نفسه، عبر بيان على منصة "إكس"، أن باراك سيواصل الاضطلاع بدور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.وأشار روبيو إلى أن، توم باراك، سيبقى أحد أبرز المسؤولين المعنيين بمتابعة القضايا الإقليمية، مشيدًا بما وصفه بالدور "الذي لا يقدّر بثمن" الذي أداه خلال الفترة الماضية. ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خبرة باراك وعلاقاته الواسعة وفهمه لسياسات "أمريكا أولًا" ستظل تسهم في تحقيق أهداف واشنطن ومصالحها في المنطقة. وكان توم باراك، وهو مستثمر وسياسي أمريكي من أصل لبناني، تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في مايو/ أيار 2025، بالتزامن مع تكليفه بمنصب المبعوث الخاص إلى سوريا. وخلال فترة توليه المنصب، قاد باراك، جهودًا دبلوماسية مرتبطة بالملف السوري، شملت دعم الاستقرار في مرحلة ما بعد التغييرات السياسية في دمشق، وتعزيز التنسيق بشأن المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعته للملف اللبناني ضمن مهامه الإقليمية، حيث عُرف بأسلوبه التفاوضي المباشر والمثير للجدل.
https://sarabic.ae/20260202/باراك-يتولى-حاليا-إدارة-ملف-العراق-بدلا-من-سافايا-1109898256.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104156727_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_061de627156194c82d602343217bb6bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية تنهي مهام باراك كمبعوث خاص إلى سوريا

08:05 GMT 30.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، انتهاء مهام السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى سوريا.
وأكد روبيو في الوقت نفسه، عبر بيان على منصة "إكس"، أن باراك سيواصل الاضطلاع بدور قيادي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في ملفي سوريا والعراق.
وأشار روبيو إلى أن، توم باراك، سيبقى أحد أبرز المسؤولين المعنيين بمتابعة القضايا الإقليمية، مشيدًا بما وصفه بالدور "الذي لا يقدّر بثمن" الذي أداه خلال الفترة الماضية.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خبرة باراك وعلاقاته الواسعة وفهمه لسياسات "أمريكا أولًا" ستظل تسهم في تحقيق أهداف واشنطن ومصالحها في المنطقة.
وكان توم باراك، وهو مستثمر وسياسي أمريكي من أصل لبناني، تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا في مايو/ أيار 2025، بالتزامن مع تكليفه بمنصب المبعوث الخاص إلى سوريا.
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
باراك يتولى حاليا إدارة ملف العراق بدلا من سافايا
2 فبراير, 10:02 GMT
وخلال فترة توليه المنصب، قاد باراك، جهودًا دبلوماسية مرتبطة بالملف السوري، شملت دعم الاستقرار في مرحلة ما بعد التغييرات السياسية في دمشق، وتعزيز التنسيق بشأن المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، إلى جانب متابعته للملف اللبناني ضمن مهامه الإقليمية، حيث عُرف بأسلوبه التفاوضي المباشر والمثير للجدل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала