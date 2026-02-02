https://sarabic.ae/20260202/باراك-يتولى-حاليا-إدارة-ملف-العراق-بدلا-من-سافايا-1109898256.html

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مارك سافايا، "لم يعد يعمل مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى العراق"، وأن توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

مبعوث أمريكي

العالم العربي

وبيّن حسين، في تصريحات إعلامية، أن "الإطار التنسيقي ما يزال يصر على ترشيح نوري المالكي (لرئاسة الوزراء في البلاد)"، مشيرًا إلى أن "الموقف الأمريكي الأخير أوجد وضعًا جديدًا، ومن غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن تجاه المالكي مؤقتة أم دائمة".وأكد وزير الخارجية العراقي أن "السيناريو الأفضل يتمثل في اتفاق الحزبين الديمقراطي والاتحاد على مرشح واحد"، مبيّنًا أن "الحزب سيترك لمجلس النواب حسم الأزمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي".وأوضح أن "غيابه المؤقت عن حسابه الرسمي على "إكس" كان لأسباب شخصية وتقنية فقط"، مشيرا إلى أنه استأنف نشاطه الرسمي، وأن وضعه الوظيفي "لم يطرأ عليه أي تغيير"، على حد قوله.وفي السياق، أجمع مسؤولان عراقيان بالقول، إنه كان مقررا أن يزور سافايا العراق ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى هذه الاجتماعات فجأة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، الثلاثاء الماضي، أن نوري المالكي، "خيار سيئ للغاية بسبب سياساته وأيديولوجياته"، محذرًا من أن انتخابه "سيؤدي إلى وقف أي مساعدات أمريكية مستقبلية للعراق"، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي في بغداد.

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

