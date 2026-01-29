https://sarabic.ae/20260129/الرئاسة-العراقية-القضايا-الداخلية-للبلاد-تمثل-شأنا-سياديا-ولا-نسمح-بالتدخل-فيه-1109772907.html

الرئاسة العراقية: القضايا الداخلية للبلاد تمثل شأنا سياديا ولا نسمح بالتدخل فيه

الرئاسة العراقية: القضايا الداخلية للبلاد تمثل شأنا سياديا ولا نسمح بالتدخل فيه

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون السياسية الداخلية، مشددة على أن القضايا الوطنية تمثل شأناً سيادياً خالصاً... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان رسمي صادر عن الرئاسة، تلقاه موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي، أن "رئاسة الجمهورية ترفض رفضاً تاماً أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية في الشأن السياسي العراقي"، مؤكدة أن "القضايا الداخلية للعراق شأن سيادي خالص، يحدده العراقيون وحدهم استناداً إلى إرادتهم الحرة، وفقاً لأحكام الدستور، ومن خلال النظام الديمقراطي القائم على الانتخابات التي تعبر عن خيارات الشعب بشكل حقيقي". كما جددت الرئاسة التزام العراق بانتهاج سياسة خارجية متوازنة، تقوم على الانفتاح والتعاون الإيجابي مع جميع الدول، شريطة أن تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.وكان الرئيس ترامب قد صرح في وقت سابق بأن "العراق قد يرتكب خطأً فادحا بإعادة نوري المالكي لتولي منصب رئيس للوزراء"، منوها إلى أن "البلاد انزلقت في عهده السابق إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن يتكرر ذلك".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

