https://sarabic.ae/20260128/المالكي-ردا-على-ترامب-نرفض-التدخل-الأمريكي-السافر-في-الشؤون-العراقية-1109724286.html

المالكي ردا على ترامب: نرفض التدخل الأمريكي السافر في الشؤون العراقية

المالكي ردا على ترامب: نرفض التدخل الأمريكي السافر في الشؤون العراقية

سبوتنيك عربي

رد زعيم ائتلاف دولة القانون ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، نوري المالكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا موقفه الرافض لأي تدخل... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-28T11:38+0000

2026-01-28T11:38+0000

2026-01-28T11:38+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102153/19/1021531918_0:140:2808:1720_1920x0_80_0_0_04290375f16c54d39839beeedfaf2889.jpg

وقال المالكي إن التدخل الأمريكي السافر يعد انتهاكًا صريحًا لسيادة العراق ومخالفًا للنظام الديمقراطي المعتمد بعد العام 2003، مشددًا على أن لغة الحوار بين الدول هي الخيار السياسي الوحيد، وأن الإملاءات والتهديدات لا مكان لها في العلاقات الدولية.وأضاف أن جهوده ستستمر حتى بلوغ النهاية وفق احترام الإرادة الوطنية وقرارات الإطار التنسيقي، مؤكداً التزامه بمبادئ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي.وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق، في حال عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، معتبرًا أن فترة حكمه السابقة "أدت إلى الفوضى والفقر"، ومحذرًا من أن انتخابه مجددًا "سيحرم العراق من أي فرصة للاستقرار أو الازدهار".وكتب ترامب على مصنة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة نوري المالكي رئيسا للوزراء. فخلال عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".وتابع: "لا يجب أن نسمح بتكرار ذلك. فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتخب مجددا، لن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدة للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html

https://sarabic.ae/20250406/تقرير-يتضمن-نص-مسودة-خطة-أمريكا-لـتحرير-العراق-من-إيران-1099254490.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي