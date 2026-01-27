https://sarabic.ae/20260127/مجلس-النواب-العراقي-يؤجل-انعقاد-جلسة-انتخاب-رئيس-الجمهورية-1109683175.html
مجلس النواب العراقي يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
سبوتنيك عربي
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T10:27+0000
2026-01-27T10:27+0000
2026-01-27T10:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101470/20/1014702020_33:0:968:526_1920x0_80_0_0_d10fd47fe1b87e4134759d09cf648935.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تسلّم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم، مشيرة إلى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".وكانت الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت، خلال وقت سابق اليوم، أن "جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قائمة في موعدها المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101470/20/1014702020_150:0:851:526_1920x0_80_0_0_726c145a355c5a7152fabe9c04722cf9.jpg
قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ووفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع)، تسلّم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم، مشيرة إلى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".
وكانت الدائرة الإعلامية للمجلس ذكرت، خلال وقت سابق اليوم، أن "جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قائمة في موعدها
المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها".
11 فبراير 2025, 07:49 GMT
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي،
لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".