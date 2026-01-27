https://sarabic.ae/20260127/البرلمان-العراقي-جلسة-اليوم-الخاصة-بانتخاب-رئيس-الجمهورية-لم-تؤجل-1109675326.html

‌‏البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لم تؤجل

‌‏البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لم تؤجل

سبوتنيك عربي

نفى مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T07:01+0000

2026-01-27T07:01+0000

2026-01-27T07:01+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102635559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80bfa2fc8cce7833d3ea74785aef3bd5.jpg

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان لها، أن "جلسة يوم الثلاثاء الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قائمة في موعدها المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

https://sarabic.ae/20260113/-العراق-يرد-على-أنباء-توقف-الرحلات-في-مطار-بغداد-الدولي-1109191742.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي