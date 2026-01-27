https://sarabic.ae/20260127/البرلمان-العراقي-جلسة-اليوم-الخاصة-بانتخاب-رئيس-الجمهورية-لم-تؤجل-1109675326.html
البرلمان العراقي: جلسة اليوم الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لم تؤجل
نفى مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسة اليوم الثلاثاء، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102635559_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_80bfa2fc8cce7833d3ea74785aef3bd5.jpg
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان لها، أن "جلسة يوم الثلاثاء الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، قائمة في موعدها المحدد ولا صحة للأنباء المتداولة بشأن تأجيلها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
