العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260113/-العراق-يرد-على-أنباء-توقف-الرحلات-في-مطار-بغداد-الدولي-1109191742.html
العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار حركة الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في مختلف المطارات العراقية، نافية الأنباء المتداولة عن توقف الرحلات في... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T11:33+0000
2026-01-13T11:33+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما يُتداول بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي غير صحيح".ومضى مؤكدا أن "الرحلات الجوية مستمرة إلى كافة الوجهات، بما في ذلك حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية، دون أي توقف في جميع المطارات".وأوضح الصافي أن "التوقف الذي سُجل في مطار السليمانية كان مؤقتًا، واقتصر على الرحلات المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستأنف الرحلات مجددًا بشكل طبيعي عقب تحسن الظروف الجوية".
https://sarabic.ae/20251107/بعد-توقف-لأكثر-من-12-عاما-افتتاح-مطار-الموصل-الدولي-شمالي-العراق-1106840510.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي

11:33 GMT 13.01.2026
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار حركة الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في مختلف المطارات العراقية، نافية الأنباء المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما يُتداول بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي غير صحيح".
ومضى مؤكدا أن "الرحلات الجوية مستمرة إلى كافة الوجهات، بما في ذلك حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية، دون أي توقف في جميع المطارات".
بعد أكثر من 12 عاما من التوقف.. افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
بعد توقف لأكثر من 12 عاما... افتتاح مطار الموصل الدولي شمالي العراق
7 نوفمبر 2025, 10:47 GMT
وأوضح الصافي أن "التوقف الذي سُجل في مطار السليمانية كان مؤقتًا، واقتصر على الرحلات المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستأنف الرحلات مجددًا بشكل طبيعي عقب تحسن الظروف الجوية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала