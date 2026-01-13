https://sarabic.ae/20260113/-العراق-يرد-على-أنباء-توقف-الرحلات-في-مطار-بغداد-الدولي-1109191742.html
العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار حركة الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في مختلف المطارات العراقية، نافية الأنباء المتداولة عن توقف الرحلات في...
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ما يُتداول بشأن تعليق الرحلات في مطار بغداد الدولي غير صحيح".ومضى مؤكدا أن "الرحلات الجوية مستمرة إلى كافة الوجهات، بما في ذلك حركة الطائرات العابرة في الأجواء العراقية، دون أي توقف في جميع المطارات".وأوضح الصافي أن "التوقف الذي سُجل في مطار السليمانية كان مؤقتًا، واقتصر على الرحلات المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبل أن تُستأنف الرحلات مجددًا بشكل طبيعي عقب تحسن الظروف الجوية".
سبوتنيك عربي
العراق يرد على أنباء توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي
أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار حركة الرحلات الجوية إلى جميع الوجهات في مختلف المطارات العراقية، نافية الأنباء المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي.
