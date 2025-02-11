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جدل في العراق بعد الكشف عن دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة
جدل في العراق بعد الكشف عن دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة
سبوتنيك عربي
أثارت الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جدلًا في البلاد. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:49+0000
2025-02-11T07:49+0000
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وقال هاوري توفيق، مدير عام رئاسة الجمهورية، يوم أمس الاثنين، إن "رئيس الجمهورية ليس خصما لأي سلطة دستورية في البلاد"، بحسب بيان للرئاسة العراقية على منصة "إكس".ولفت توفيق إلى أن "الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الاتحادية تهدف إلى حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان"، مضيفا: "يجب على جميع العراقيين أن يتمسكوا بالوحدة الوطنية".وأكد توفيق دعم رئاسة الجمهورية للحكومة الاتحادية ولحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة".وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، إنه تم تسجيل الدعوى في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرًا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.
https://sarabic.ae/20250130/هل-ينجح-إقليم-كردستان-في-تخطي-العراقيل-التي-تواجه-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1097327371.html
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جدل في العراق بعد الكشف عن دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة

07:49 GMT 11.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالعاصمة العراقية بغداد
العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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أثارت الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جدلًا في البلاد.
وقال هاوري توفيق، مدير عام رئاسة الجمهورية، يوم أمس الاثنين، إن "رئيس الجمهورية ليس خصما لأي سلطة دستورية في البلاد"، بحسب بيان للرئاسة العراقية على منصة "إكس".
ولفت توفيق إلى أن "الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الاتحادية تهدف إلى حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان"، مضيفا: "يجب على جميع العراقيين أن يتمسكوا بالوحدة الوطنية".
وتابع: "رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور ورمز الوحدة الوطنية وهو يقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين".
وأكد توفيق دعم رئاسة الجمهورية للحكومة الاتحادية ولحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
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وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة".
وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، رفع الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، بناء على توصية من الوكيل القانوني للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، إنه تم تسجيل الدعوى في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرًا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.
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