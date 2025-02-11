https://sarabic.ae/20250211/جدل-في-العراق-بعد-الكشف-عن-دعوى-قضائية-رفعها-رئيس-الجمهورية-ضد-رئيس-الحكومة-1097661468.html

جدل في العراق بعد الكشف عن دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة

جدل في العراق بعد الكشف عن دعوى قضائية رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الحكومة

سبوتنيك عربي

أثارت الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جدلًا في البلاد. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T07:49+0000

2025-02-11T07:49+0000

2025-02-11T07:49+0000

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وقال هاوري توفيق، مدير عام رئاسة الجمهورية، يوم أمس الاثنين، إن "رئيس الجمهورية ليس خصما لأي سلطة دستورية في البلاد"، بحسب بيان للرئاسة العراقية على منصة "إكس".ولفت توفيق إلى أن "الدعوى التي تم تقديمها أمام المحكمة الاتحادية تهدف إلى حل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان"، مضيفا: "يجب على جميع العراقيين أن يتمسكوا بالوحدة الوطنية".وأكد توفيق دعم رئاسة الجمهورية للحكومة الاتحادية ولحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول المناسبة تحت مظلة الدستور.وأوضح مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، أن الدعوى جاءت بعد "اعتصامات جماهيرية وإضراب معلمين وموظفين نتج عنه إغلاق مدارس وتعطل آلاف الطلاب عن الدراسة".وقال مدير عام رئاسة الجمهورية العراقية، إنه تم تسجيل الدعوى في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن الإعلان عنها جاء بعد الإضراب الذي ينفذه المعلمون، مشيرًا إلى أنه يطالب بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان بصورة مستمرة دون توقف.

https://sarabic.ae/20250130/هل-ينجح-إقليم-كردستان-في-تخطي-العراقيل-التي-تواجه-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1097327371.html

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