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بعد خلافات حادة بين الديمقراطي والوطني..هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق؟
بعد خلافات حادة بين الديمقراطي والوطني..هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق؟
سبوتنيك عربي
رغم مرور ما يقارب الشهرين على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلا أن العوائق والتحديات تقف أمام خروج الحكومة الجديدة في الإقليم، وهذا يعود إلى... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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ما هي العوائق والتحديات التي تواجه خروج الحكومة الجديدة في كردستان العراق..ولماذا تأخر التوافق بين الحزبين الكبيرين حول المناصب الحكومية..وهل هناك تغييرات سوف تطال العرف الذي كان سائدا بين الجانبين منذ سنوات؟بداية يقول كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، " من أهم العقبات التي تواجه الحزبين الرئيسيين في تشكيل الحكومة هي مسألة الاستحقاقات الانتخابية التي يتم إهمالها دائما أو لا يعتمد عليها بشكل رئيسي، بل يُعتمد على توازن القوى لكل من الحزبين".حكومة ائتلافيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا ما عرفنا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الحزب الأكبر قد حقق في هذه الانتخابات أكثر من 39 مقعدا، بينما الحزب الذي ينافسه وهو حزب الاتحاد الوطني حصل على 23 مقعدا، هذه النسبة وهذا الفرق الكبير ما بين مقاعد الحزبين لا يمنح الحزبين استحقاقات كما يريد المنتصر أو الفائز". وتابع محمود، " الاتحاد الوطني يُصر على أن تكون له رئاسة الحكومة مع وزارة الداخلية ومجموعة وزارات أخرى، أو أن يأخذ رئاسة الإقليم، وهذا ما يعترض عليه إلى حد ما الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن من المؤمل أن يجد الحزبين كما في كل مرة منذ عام 1992 حلا لتشكيل حكومة ائتلافية تُرضي طموح الحزبين، ربما طموح منتصف الطريق بينهما لكي تسير الأمور بشكل طبيعي، ولا تبقى كردستان تنتقصها الشرعية في تشكيل الحكومة أو في تفعيل البرلمان".وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن " تشكيل الهيئة الرئاسية في البرلمان أيضا تتعلق باتفاق الحزبين، الانتخابات منذ الدورة الأخيرة في 2018، انتهت بتدخل المحكمة الاتحادية بالتعاون طبعا مع الاتحاد الوطني الذي عمل مع الحزب الديمقراطي على تأجيل إجراء الانتخابات بعد انتهاء دورتها في 2022، لكن للأسف الشديد الذي حصل أن الاتحاد الوطني ذهب في خيار آخر خارج التوافق الداخلي المحلي في الإقليم، وبناء عليه أنهت أو ألغت المحكمة تمديد دورة البرلمان وألغت كذلك 11 مقعد كانت مخصصة للمكونات الدينية والقومية الصغيرة(كوتة)، وبذلك خسرت هذه المكونات مقاعدها التي كانت قد مُنحت إياها منذ بداية التسعينيات حينما استقل الإقليم ذاتيا".أجواء إيجابيةوأردف محمود، "المحكمة الاتحادية تدخلت أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني وعملت على تغيير قانون الانتخابات، وبينما كانت كردستان كلها دائرة واحدة، أصبحت 4 دوائر على 4 محافظات". وأوضح الخبير في الشؤون الكردية ، " أن العقبات التي ذكرت، جميعها تشكل تحدي كبير للحزبين، ورغم ذلك هناك أجواء ربما في الاجتماعين الأول والثاني كانت إيجابية سادها نوع من الحوار، وأعتقد أن الأمر مؤجل إلى ما بعد رأس السنة، لتبدأ جولة جديدة من المشاورات التي يتوقع البعض بأنها ستفضي إلى اتفاق جزئي على تشكيل هيئة رئاسة البرلمان بعد أن يتفق الحزبين على هيكلية تشكيل الحكومة".ويقول محمود: " توجد آراء هامة لبعض المراقبين تشير إلى أنه ربما يوافق الحزب الديموقراطي على منح الاتحاد الوطني موقع رئاسة الإقليم مقابل أن يأخذ الديمقراطي رئاسة الجمهورية العراقية".مواجهة التحدياتفي المقابل يقول طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق، " السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة في الإقليم يرجع إلى عدم وجود أي نوع من الاتفاق أو التوافق بين القوى الأساسية في الإقليم، خاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وأيضا بقية الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات في الدورة البرلمانية السادسة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": " رغم وجود الخلافات والعقبات التي تقف في طريق الحكومة الجديدة، إلا أن هناك اجتماعات وحوارات بدأت في الآونة الأخيرة، واليوم ونحن نتحدث كان هناك اجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد والديمقراطي في صلاح الدين، وبحسب البيان الذي صدر، هناك اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج مشترك للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".وتابع جوهر: " بشكل عام هناك استحقاق ينتظره شعب كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة حضور و تصويت أعلى من كل الدورات السابقة، يأملون ويتمنون الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وبناء عملية سياسية جديدة، تستهدف تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان ومعالجة الأخطاء التي مرت بها التشكيلة الوزارية السابقة، وتهيئة وضع الإقليم وتوحيد مواقفه وترتيب البيت الكردستاني من أجل مواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وتغيير النظام، وربما تداعياته فيما بعد على بقية دول المنطقة في ظل هذه التطورات الخطيرة".إعادة التوازنوأشار المستشار الإعلامي، إلى أنه " الأوضاع الحالية في المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا ربما تستدعي من القوى الأساسية في الإقليم، خاصة الذين يشكلون حكومة إقليم كردستان بالإسراع في ترك الخلافات جانبا والاتفاق على إدارة الإقليم على أساس التوافق والشراكة والتوازن فيما بينهم".وحول ما إذا كانت الاتفاقات القادمة بين الحزبين الكبيرين سوف تغير العرف السياسي الذي كان سائدا خلال الفترة الماضية بين الجانبين يقول جوهر: " بكل تأكيد هناك رغبة لدى الأطراف المعنية خصوصا الاتحاد الوطني بتغيير بعض المناصب ومنها الرئاسات التي كانت بيد الاتحاد وبقية السلطة التنفيذية سواء كانت رئاسة الإقليم أم الحكومة، فقد كانت رئاسة الإقليم والحكومة بيد الحزب الديموقراطي، واليوم الاتحاد الوطني يُطالب الديموقراطي بعد الانتخابات بضرورة إعادة التوازن لإدارة إقليم كردستان، وتصحيح المسار وتفعيل إدارة الحكومة تكون حكومة خدومة للشعب وتستطيع أن تحل المشاكل والملفات العالقة مع بغداد".برلمان الإقليموقال مستشار البرلمان: "نعم هناك خلافات فيما يتعلق بالمناصب السيادية في إقليم كردستان وحتى في الوزارات السيادية بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير تفعيل البرلمان واختيار أو وانتخاب هيئة رئاسته، ومن ثم بدأ المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان ومن ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة القادمة، جميع تلك المراحل متوقفة على الاتفاق والتوافق بين الحزبين، بدون هذا التوافق السياسي لا أتصور أنه بالإمكان رؤية وبناء عملية سياسية جديدة في إقليم كردستان و تشكيل الكابينة العاشرة بشكل عاجل".أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية، بحسب "كردستان 24".وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".وجرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.وأعلنت سلطات كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, كردستان, أخبار كردستان, إقليم كردستان, أربيل, الخلافات بين أربيل وبغداد, أزمة أربيل-بغداد, جلال طالباني, بافل طالباني, بارزاني, مسعود بارزاني, نيجيرفان بارزاني, تصريحات بارزاني, مسرور البارزاني, إقالة بارزاني, الحزب الديمقراطي الكردستاني, الحزب الديمقراطي الاشتراكي

بعد خلافات حادة بين الديمقراطي والوطني..هل اقترب تشكيل الحكومة الجديدة في كردستان العراق؟

17:04 GMT 17.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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رغم مرور ما يقارب الشهرين على الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلا أن العوائق والتحديات تقف أمام خروج الحكومة الجديدة في الإقليم، وهذا يعود إلى الخلافات بين الحزبين الكبيرين "الاتحاد الوطني والديمقراطي"، وهما من حصل على ما يقارب ثلثي مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة.
ما هي العوائق والتحديات التي تواجه خروج الحكومة الجديدة في كردستان العراق..ولماذا تأخر التوافق بين الحزبين الكبيرين حول المناصب الحكومية..وهل هناك تغييرات سوف تطال العرف الذي كان سائدا بين الجانبين منذ سنوات؟
بداية يقول كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، " من أهم العقبات التي تواجه الحزبين الرئيسيين في تشكيل الحكومة هي مسألة الاستحقاقات الانتخابية التي يتم إهمالها دائما أو لا يعتمد عليها بشكل رئيسي، بل يُعتمد على توازن القوى لكل من الحزبين".

حكومة ائتلافية

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "إذا ما عرفنا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو الحزب الأكبر قد حقق في هذه الانتخابات أكثر من 39 مقعدا، بينما الحزب الذي ينافسه وهو حزب الاتحاد الوطني حصل على 23 مقعدا، هذه النسبة وهذا الفرق الكبير ما بين مقاعد الحزبين لا يمنح الحزبين استحقاقات كما يريد المنتصر أو الفائز".
وتابع محمود، " الاتحاد الوطني يُصر على أن تكون له رئاسة الحكومة مع وزارة الداخلية ومجموعة وزارات أخرى، أو أن يأخذ رئاسة الإقليم، وهذا ما يعترض عليه إلى حد ما الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن من المؤمل أن يجد الحزبين كما في كل مرة منذ عام 1992 حلا لتشكيل حكومة ائتلافية تُرضي طموح الحزبين، ربما طموح منتصف الطريق بينهما لكي تسير الأمور بشكل طبيعي، ولا تبقى كردستان تنتقصها الشرعية في تشكيل الحكومة أو في تفعيل البرلمان".
وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن " تشكيل الهيئة الرئاسية في البرلمان أيضا تتعلق باتفاق الحزبين، الانتخابات منذ الدورة الأخيرة في 2018، انتهت بتدخل المحكمة الاتحادية بالتعاون طبعا مع الاتحاد الوطني الذي عمل مع الحزب الديمقراطي على تأجيل إجراء الانتخابات بعد انتهاء دورتها في 2022، لكن للأسف الشديد الذي حصل أن الاتحاد الوطني ذهب في خيار آخر خارج التوافق الداخلي المحلي في الإقليم، وبناء عليه أنهت أو ألغت المحكمة تمديد دورة البرلمان وألغت كذلك 11 مقعد كانت مخصصة للمكونات الدينية والقومية الصغيرة(كوتة)، وبذلك خسرت هذه المكونات مقاعدها التي كانت قد مُنحت إياها منذ بداية التسعينيات حينما استقل الإقليم ذاتيا".
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أجواء إيجابية

وأردف محمود، "المحكمة الاتحادية تدخلت أيضا بالتعاون مع الاتحاد الوطني وعملت على تغيير قانون الانتخابات، وبينما كانت كردستان كلها دائرة واحدة، أصبحت 4 دوائر على 4 محافظات".
وأوضح الخبير في الشؤون الكردية ، " أن العقبات التي ذكرت، جميعها تشكل تحدي كبير للحزبين، ورغم ذلك هناك أجواء ربما في الاجتماعين الأول والثاني كانت إيجابية سادها نوع من الحوار، وأعتقد أن الأمر مؤجل إلى ما بعد رأس السنة، لتبدأ جولة جديدة من المشاورات التي يتوقع البعض بأنها ستفضي إلى اتفاق جزئي على تشكيل هيئة رئاسة البرلمان بعد أن يتفق الحزبين على هيكلية تشكيل الحكومة".
ويقول محمود: " توجد آراء هامة لبعض المراقبين تشير إلى أنه ربما يوافق الحزب الديموقراطي على منح الاتحاد الوطني موقع رئاسة الإقليم مقابل أن يأخذ الديمقراطي رئاسة الجمهورية العراقية".
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مواجهة التحديات

في المقابل يقول طارق جوهر، المستشار الإعلامي لبرلمان إقليم كردستان العراق، " السبب الرئيسي لتأخر تشكيل الحكومة في الإقليم يرجع إلى عدم وجود أي نوع من الاتفاق أو التوافق بين القوى الأساسية في الإقليم، خاصة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، وأيضا بقية الأحزاب التي دخلت إلى البرلمان بعد إعلان نتائج الانتخابات في الدورة البرلمانية السادسة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": " رغم وجود الخلافات والعقبات التي تقف في طريق الحكومة الجديدة، إلا أن هناك اجتماعات وحوارات بدأت في الآونة الأخيرة، واليوم ونحن نتحدث كان هناك اجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد والديمقراطي في صلاح الدين، وبحسب البيان الذي صدر، هناك اتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لوضع برنامج مشترك للمرحلة القادمة، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".
وتابع جوهر: " بشكل عام هناك استحقاق ينتظره شعب كردستان بعد إعلان نتائج الانتخابات التي سجلت نسبة حضور و تصويت أعلى من كل الدورات السابقة، يأملون ويتمنون الإسراع في تشكيل الحكومة القادمة وبناء عملية سياسية جديدة، تستهدف تصحيح مسار الحكم في إقليم كردستان ومعالجة الأخطاء التي مرت بها التشكيلة الوزارية السابقة، وتهيئة وضع الإقليم وتوحيد مواقفه وترتيب البيت الكردستاني من أجل مواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وتغيير النظام، وربما تداعياته فيما بعد على بقية دول المنطقة في ظل هذه التطورات الخطيرة".
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إعادة التوازن

وأشار المستشار الإعلامي، إلى أنه " الأوضاع الحالية في المنطقة والتطورات الأخيرة في سوريا ربما تستدعي من القوى الأساسية في الإقليم، خاصة الذين يشكلون حكومة إقليم كردستان بالإسراع في ترك الخلافات جانبا والاتفاق على إدارة الإقليم على أساس التوافق والشراكة والتوازن فيما بينهم".
وحول ما إذا كانت الاتفاقات القادمة بين الحزبين الكبيرين سوف تغير العرف السياسي الذي كان سائدا خلال الفترة الماضية بين الجانبين يقول جوهر: " بكل تأكيد هناك رغبة لدى الأطراف المعنية خصوصا الاتحاد الوطني بتغيير بعض المناصب ومنها الرئاسات التي كانت بيد الاتحاد وبقية السلطة التنفيذية سواء كانت رئاسة الإقليم أم الحكومة، فقد كانت رئاسة الإقليم والحكومة بيد الحزب الديموقراطي، واليوم الاتحاد الوطني يُطالب الديموقراطي بعد الانتخابات بضرورة إعادة التوازن لإدارة إقليم كردستان، وتصحيح المسار وتفعيل إدارة الحكومة تكون حكومة خدومة للشعب وتستطيع أن تحل المشاكل والملفات العالقة مع بغداد".

برلمان الإقليم

وقال مستشار البرلمان: "نعم هناك خلافات فيما يتعلق بالمناصب السيادية في إقليم كردستان وحتى في الوزارات السيادية بين الطرفين ووجهات نظر مختلفة وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير تفعيل البرلمان واختيار أو وانتخاب هيئة رئاسته، ومن ثم بدأ المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان ومن ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة القادمة، جميع تلك المراحل متوقفة على الاتفاق والتوافق بين الحزبين، بدون هذا التوافق السياسي لا أتصور أنه بالإمكان رؤية وبناء عملية سياسية جديدة في إقليم كردستان و تشكيل الكابينة العاشرة بشكل عاجل".
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13 ديسمبر, 17:59 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية، بحسب "كردستان 24".
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".
وجرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
وأعلنت سلطات كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
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