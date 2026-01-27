https://sarabic.ae/20260127/ترامب-يهدد-العراق-في-حال-عودة-نوري-المالكي-رئيسا-للوزراء-1109707520.html
ترامب يهدد العراق في حال عودة نوري المالكي رئيسا للوزراء
ترامب يهدد العراق في حال عودة نوري المالكي رئيسا للوزراء
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق، في حال عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، معتبرا أن... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T20:32+0000
2026-01-27T20:32+0000
2026-01-27T20:32+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg
وكتب ترامب على مصنة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة نوري المالكي رئيسا للوزراء. فخلال عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
https://sarabic.ae/20260124/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يرشح-نوري-المالكي-لرئاسة-الوزراء-1109596652.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f356a6833676ee8d9c6affab65268aea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يهدد العراق في حال عودة نوري المالكي رئيسا للوزراء
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق، في حال عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، معتبرا أن فترة حكمه السابقة "أدت إلى الفوضى والفقر"، ومحذرا من أن انتخابه مجددا "سيحرم العراق من أي فرصة للاستقرار أو الازدهار".
وكتب ترامب على مصنة "تروث سوشيال": "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحا بإعادة نوري المالكي رئيسا للوزراء. فخلال عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".
وتابع: "لا يجب أن نسمح بتكرار ذلك. فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتخب مجددا، لن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية أي مساعدة للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي،
لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي
، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".