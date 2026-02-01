https://sarabic.ae/20260201/المبعوث-الأمريكي-للعراق-يرد-على-أنباء-عزله-من-منصبه-لـسوء-إدارته-1109861814.html

المبعوث الأمريكي للعراق يرد على أنباء عزله من منصبه لـ"سوء إدارته"

المبعوث الأمريكي للعراق يرد على أنباء عزله من منصبه لـ"سوء إدارته"

نفى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى العراق مارك سافايا، وبشكل قاطع اليوم الأحد، الأنباء المتداولة على بعض المنصات ووسائل الإعلام بشأن إقالته أو عزله من...

وأكد سافايا، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "تلك المزاعم عارية تمامًا عن الصحة، وتندرج ضمن حملات تضليل متعمدة".وأوضح أن "غيابه المؤقت عن حسابه الرسمي على "إكس" كان لأسباب شخصية وتقنية فقط"، مشيرًا إلى أنه استأنف نشاطه الرسمي، وأن وضعه الوظيفي "لم يطرأ عليه أي تغيير"، على حد قوله.وأكد المبعوث الأمريكي للعراق، "التزامه الكامل بمهامه"، مجددًا إدانته لما وصفه بـ"استمرار تدخل الميليشيات المدعومة من إيران في الشأن العراقي"، وشدد على أن "الشعب العراقي يستحق السيادة والاستقرار ومستقبلا خاليا من الهيمنة الخارجية والجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".كما أكد أن "أمريكا ستواصل دعم استقلال العراق ومؤسساته، وتطلعات مواطنيه إلى السلام والازدهار".يأتي هذا الإعلان، بعدما أفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام غربية اليوم الأحد، بأن مارك سافايا، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبعوثا خاصا للعراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لم يعد يشغل منصبه، دون توضيح رسمي لأسباب رحيله أو الإعلان عن بديل له حتى الآن.وأشار أحد المصادر إلى ما وصفه بـ"سوء إدارة" من جانب سافايا في ملفات حساسة، من بينها "عدم تمكنه من منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، لتولي رئاسة الحكومة مجددًا"، وهي خطوة كان ترامب حذّر بغداد منها علنًا.كما رجّح مصدر ومسؤول عراقي رفيع، أن يتولى توم باراك، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، ملف العراق في وزارة الخارجية الأميركية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، الثلاثاء الماضي، أن نوري المالكي "خيار سيئ للغاية بسبب سياساته وأيديولوجياته"، محذرًا من أن انتخابه "سيؤدي إلى وقف أي مساعدات أمريكية مستقبلية للعراق"، وهو ما زاد من تعقيد المشهد السياسي في بغداد.

