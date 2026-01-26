عربي
أمساليوم
بث مباشر
براك: أي حكومة تنصبها إيران في العراق لن تنجح في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
براك: أي حكومة تنصبها إيران في العراق لن تنجح في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة
وأوضح براك، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه ناقش مع بارزاني تطورات الأوضاع في سوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى منطقة عين العرب (كوباني). وكان براك قد صرح، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن "تشكيل حكومة في العراق تواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب يعدّ مفتاحا للاستقرار الإقليمي".ونشر توم باراك، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الاثنين، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للحديث عن الوضع الأمني ​​والعملية السياسية في العراق.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو، بحث مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).وقالت الوزارة، في بيان لها: "ناقش الوزير ورئيس الوزراء، الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
براك: أي حكومة تنصبها إيران في العراق لن تنجح في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة

© Sputnik . Abdul Kader Albay توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان
قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توم براك، إنه أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بـ"المثمر" مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
وأوضح براك، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه ناقش مع بارزاني تطورات الأوضاع في سوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى منطقة عين العرب (كوباني).
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
براك: الغرض الأساسي من "قسد" كقوة رئيسية لمكافحة "داعش" انتهى إلى حد كبير
20 يناير, 16:42 GMT
وفي الوقت ذاته، أكد براك أن أي حكومة تُنصّبها إيران في العراق لن تنجح في تحقيق تطلعات العراقيين ولا السوريين، معتبراً أنها لن تكون قادرة على إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة.
وكان براك قد صرح، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن "تشكيل حكومة في العراق تواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب يعدّ مفتاحا للاستقرار الإقليمي".
توم براك الموفد الأمريكي إلى لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
توم براك: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا نقطة تحول "مفصلية"
18 يناير, 18:58 GMT
ونشر توم باراك، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الاثنين، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للحديث عن الوضع الأمني ​​والعملية السياسية في العراق.

وشدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، على "ضرورة تشكيل حكومة في العراق، تستمر في نهج التعاون مع الغرب وجيرانها في الوقت ذاته".

المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
توم براك: أي هجوم على الأمريكيين سيقابل بعقاب حاسم
13 ديسمبر 2025, 20:48 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو، بحث مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).
وقالت الوزارة، في بيان لها: "ناقش الوزير ورئيس الوزراء، الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".
وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
