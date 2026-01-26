https://sarabic.ae/20260126/براك-حكومة-تنصبها-إيران-في-العراق-لن-تنجح-في-إقامة-شراكة-فعالة-مع-الولايات-المتحدة---1109668700.html

براك: أي حكومة تنصبها إيران في العراق لن تنجح في إقامة شراكة فعالة مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توم براك، إنه أجرى اتصالا هاتفيا وصفه بـ"المثمر" مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني. 26.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104154546_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_23768a61252bb3282991beed4614a7cc.jpg

وأوضح براك، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه ناقش مع بارزاني تطورات الأوضاع في سوريا، مشدداً على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما إلى منطقة عين العرب (كوباني). وكان براك قد صرح، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن "تشكيل حكومة في العراق تواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب يعدّ مفتاحا للاستقرار الإقليمي".ونشر توم باراك، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الاثنين، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للحديث عن الوضع الأمني ​​والعملية السياسية في العراق.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو، بحث مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة).وقالت الوزارة، في بيان لها: "ناقش الوزير ورئيس الوزراء، الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

