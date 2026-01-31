https://sarabic.ae/20260131/المالكي-تشكيل-الحكومة-شأن-وطني-ونرفض-التدخل-في-إرادة-العراقيين-1109841587.html

المالكي: تشكيل الحكومة "شأن وطني" ونرفض التدخل في إرادة العراقيين

المالكي: تشكيل الحكومة "شأن وطني" ونرفض التدخل في إرادة العراقيين

سبوتنيك عربي

أكد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس كتلة "دولة القانون" النيابية، اليوم السبت، أن "اختيار القيادات وتشكيل الحكومة العراقية، يُعد شأنًا سياديًا... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T12:16+0000

2026-01-31T12:16+0000

2026-01-31T12:16+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102175/98/1021759899_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_560f469d5064eaa5eeb91b853b05857a.jpg

وقال المالكي، ردًا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي لمكتبه، إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق، جاءت بعد تضحيات جسيمة ومخاضٍ عنيف، ما أسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، لافتًا إلى أن "هذه المكتسبات أصبحت ملكًا للشعب وقواه السياسية الحريصة على صون الحرية". وأضاف المالكي أن "نتائج الانتخابات المتعاقبة عكست نضج المؤسسات العراقية وقدرتها على استيعاب مفهوم الشراكة السياسية"، مؤكدًا "التمسك بحق الشعب في اختيار من يثق به لقيادة المرحلة المقبلة وعدم التفريط بهذا الإنجاز". وأشار إلى "تطلع العراق لإقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع مختلف الدول، ولا سيما تلك التي تعاونت معه، على أساس الشراكة والمصالح المتبادلة، وبما يضمن احترام إرادة العراقيين ورفض أي تدخل أو علاقات سلبية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، بأن "العراق قد يرتكب خطأً فادحا بإعادة نوري المالكي، لتولي منصب رئيس للوزراء"، منوّها إلى أن "البلاد انزلقت في عهده السابق إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن يتكرر ذلك"، وفق تعبيره.وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

https://sarabic.ae/20260124/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يرشح-نوري-المالكي-لرئاسة-الوزراء-1109596652.html

https://sarabic.ae/20260127/ترامب-يهدد-العراق-في-حال-عودة-نوري-المالكي-رئيسا-للوزراء-1109707520.html

https://sarabic.ae/20260129/الرئاسة-العراقية-القضايا-الداخلية-للبلاد-تمثل-شأنا-سياديا-ولا-نسمح-بالتدخل-فيه-1109772907.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية