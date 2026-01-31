ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة
ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة
سبوتنيك عربي
أكد ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي (الذي يضم مجموعة قوى سياسية تشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان) تمسكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T19:29+0000
2026-01-31T19:29+0000
العالم العربي
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109612264_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_d9691433d56750d771f15b1b5c193ae0.jpg
وقال الإطار التنسيقي في بيان: "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات. وأوضح الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".وقال المالكي، ردًا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي لمكتبه، إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق، جاءت بعد تضحيات جسيمة ومخاضٍ عنيف، ما أسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، لافتًا إلى أن "هذه المكتسبات أصبحت ملكًا للشعب وقواه السياسية الحريصة على صون الحرية".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

19:29 GMT 31.01.2026
© Sputnik . Hasan Jamaliتظاهرات واعتصامات.. إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد
تظاهرات واعتصامات.. إلغاء المخصصات الجامعية يشعل العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Sputnik . Hasan Jamali
أكد ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي (الذي يضم مجموعة قوى سياسية تشكل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان) تمسكه بترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال الإطار التنسيقي في بيان: "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات. وأوضح الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".

وأكد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس كتلة "دولة القانون" النيابية، اليوم السبت، أن "اختيار القيادات وتشكيل الحكومة العراقية، يُعد شأنا سياديا وخيارا شعبيا يستند إلى المؤسسات الدستورية"، مشددًا على "رفض أي تدخل خارجي في الشأن السياسي الداخلي، مع التأكيد على أهمية بناء علاقات دولية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة".

وقال المالكي، ردًا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي لمكتبه، إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق، جاءت بعد تضحيات جسيمة ومخاضٍ عنيف، ما أسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، لافتًا إلى أن "هذه المكتسبات أصبحت ملكًا للشعب وقواه السياسية الحريصة على صون الحرية".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
رئيس الوزراء العراقي: جهودنا مستمرة لدعم الاستقرار وعدم اتساع دائرة الصراعات
13:55 GMT
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".
وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".
وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".
