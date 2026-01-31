https://sarabic.ae/20260131/ائتلاف-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-نوري-المالكي-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1109856248.html

ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق يؤكد تمسكه بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة

وقال الإطار التنسيقي في بيان: "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب السيد المالكي اليوم السبت 31-1-2026 لبحث اخر المستجدات. وأوضح الإطار التنسيقي أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية تراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه السيد نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء".وقال المالكي، ردًا على أسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الإعلامي لمكتبه، إن "الحياة السياسية والديمقراطية في العراق، جاءت بعد تضحيات جسيمة ومخاضٍ عنيف، ما أسهم في ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة"، لافتًا إلى أن "هذه المكتسبات أصبحت ملكًا للشعب وقواه السياسية الحريصة على صون الحرية".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق، أعلن السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

