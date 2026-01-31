https://sarabic.ae/20260131/رئيس-الوزراء-العراقي-جهودنا-مستمرة-لدعم-الاستقرار-وعدم-اتساع-دائرة-الصراعات-1109846385.html
رئيس الوزراء العراقي: جهودنا مستمرة لدعم الاستقرار وعدم اتساع دائرة الصراعات
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، "مضي العراق في جهوده الداعمة للاستقرار وعدم اتساع دائرة الصراعات وتغليب لغة الحوار في حل الأزمات". 31.01.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال استقبال السوداني للسفير الإيطالي لدى العراق نيكولا فونتانا، حيث جرى التطرق لتطورات الأوضاع في المنطقة، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.من جانبه أكد السفير الإيطالي رغبة إيطاليا في استمرار التعاون والشراكة الاقتصادية مع العراق وتوسعتها، ودعم دور العراق البناء في ترسيخ استقرار المنطقة وحل أزماتها.وأصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، منذ أيام، توجيهات جديدة تتعلق بملف تسليح القوات الأمنية، مؤكدا ضرورة الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالخطة المعتمدة لتعزيز قدرات الجيش بمختلف أفرعه.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني ترأس، الأربعاء الماضي، اجتماع اللجنة العليا للتسليح، بحضور وزيري التخطيط والنفط ورئيس أركان الجيش ورئيسي هيئتي الحشد الشعبي والتصنيع الحربي.ووجّه السوداني وزارة التخطيط بإعداد المتطلبات اللازمة لخطة التسليح خلال أيام ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، تمهيدا لإدراجها ضمن بنود الموازنة الاتحادية لهذا العام.
