اندلاع أعمال شغب في باريس بعد فوز نادي سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تشهد العاصمة الفرنسية باريس اشتدادًا في حدة الاضطرابات، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بفوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بلقب...
2026-05-31T00:24+0000
نادي باريس سان جيرمان
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة
23:30 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 00:24 GMT 31.05.2026)
تشهد العاصمة الفرنسية باريس اشتدادًا في حدة الاضطرابات، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بفوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقام المحرضون على الشغب في مناطق متفرقة من المدينة
بإشعال النيران في الطرقات، وإحراق السيارات والدراجات الهوائية؛ حيث أُحرقت سيارة في ساحة تروكاديرو القريبة جدًا من برج إيفل، بالإضافة إلى تسجيل محاولات عدة لسرقة المتاجر.
كما اشتبك فرنسيون مع قوات الشرطة، ورشقوها بالألعاب النارية، والمفرقعات، والزجاجات الفارغة، وغيرها من المقذوفات.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الأشخاص حاولت مهاجمة مركز شرطة قبل أن تتمكن قوات إنفاذ القانون من تفريقهم.
وتدور أعمال الشغب في وسط باريس وضواحيها على حد سواء؛ حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة في أقصى غرب العاصمة بالقرب من ملعب "بارك دي برينس"، الذي عُرضت فيه المباراة النهائية عبر الشاشات.
وبدأت الاشتباكات هناك حتى قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة.
وأسفرت أعمال الشغب في باريس عن إصابة شخصين، حيث سقط أحدهما في نهر السين، بينما أُصيب الآخر بسلاح أبيض، وكان قد ورد تقرير في وقت سابق يفيد بإصابة أحد عناصر الشرطة أيضًا.
كما رُصدت أحداث متفرقة في مدن فرنسية أخرى.
وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد أعلن في وقت سابق أن السلطات ستنشر 22 ألفًا من عناصر إنفاذ القانون لضمان الأمن في البلاد يوم نهائي دوري أبطال أوروبا وسط مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة، وسيتولى ثمانية آلاف منهم حفظ النظام في باريس وضواحيها.