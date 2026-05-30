اندلاع أعمال شغب في باريس بعد فوز نادي سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.. فيديو

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
16:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
16:47 GMT
8 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الوضع بمنطقة العملية العسكرية يثبت أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.. إيران: لا يوجد اتفاق نهائي مع واشنطن
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
اندلاع أعمال شغب في باريس بعد فوز نادي سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.. فيديو
تشهد العاصمة الفرنسية باريس اشتدادًا في حدة الاضطرابات، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بفوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بلقب... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
23:30 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 00:24 GMT 31.05.2026)
© AP Photo / Mike Stewartأشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان
تشهد العاصمة الفرنسية باريس اشتدادًا في حدة الاضطرابات، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بفوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقام المحرضون على الشغب في مناطق متفرقة من المدينة بإشعال النيران في الطرقات، وإحراق السيارات والدراجات الهوائية؛ حيث أُحرقت سيارة في ساحة تروكاديرو القريبة جدًا من برج إيفل، بالإضافة إلى تسجيل محاولات عدة لسرقة المتاجر.
كما اشتبك فرنسيون مع قوات الشرطة، ورشقوها بالألعاب النارية، والمفرقعات، والزجاجات الفارغة، وغيرها من المقذوفات.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الأشخاص حاولت مهاجمة مركز شرطة قبل أن تتمكن قوات إنفاذ القانون من تفريقهم.
وتدور أعمال الشغب في وسط باريس وضواحيها على حد سواء؛ حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة في أقصى غرب العاصمة بالقرب من ملعب "بارك دي برينس"، الذي عُرضت فيه المباراة النهائية عبر الشاشات.
وبدأت الاشتباكات هناك حتى قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة.
وأسفرت أعمال الشغب في باريس عن إصابة شخصين، حيث سقط أحدهما في نهر السين، بينما أُصيب الآخر بسلاح أبيض، وكان قد ورد تقرير في وقت سابق يفيد بإصابة أحد عناصر الشرطة أيضًا.
كما رُصدت أحداث متفرقة في مدن فرنسية أخرى.
وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد أعلن في وقت سابق أن السلطات ستنشر 22 ألفًا من عناصر إنفاذ القانون لضمان الأمن في البلاد يوم نهائي دوري أبطال أوروبا وسط مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة، وسيتولى ثمانية آلاف منهم حفظ النظام في باريس وضواحيها.
