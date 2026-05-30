https://sarabic.ae/20260530/اندلاع-أعمال-شغب-في-باريس-بعد-فوز-نادي-سان-جيرمان-بلقب-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1113903343.html

اندلاع أعمال شغب في باريس بعد فوز نادي سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.. فيديو

اندلاع أعمال شغب في باريس بعد فوز نادي سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.. فيديو

سبوتنيك عربي

تشهد العاصمة الفرنسية باريس اشتدادًا في حدة الاضطرابات، بعد أن خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتفال بفوز نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بلقب... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-30T23:30+0000

2026-05-30T23:30+0000

2026-05-31T00:24+0000

نادي باريس سان جيرمان

أخبار دوري أبطال أوروبا

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103284546_0:90:1710:1052_1920x0_80_0_0_48df43fa68b31003fc48f94fd7b148d3.jpg

وقام المحرضون على الشغب في مناطق متفرقة من المدينة بإشعال النيران في الطرقات، وإحراق السيارات والدراجات الهوائية؛ حيث أُحرقت سيارة في ساحة تروكاديرو القريبة جدًا من برج إيفل، بالإضافة إلى تسجيل محاولات عدة لسرقة المتاجر.كما اشتبك فرنسيون مع قوات الشرطة، ورشقوها بالألعاب النارية، والمفرقعات، والزجاجات الفارغة، وغيرها من المقذوفات.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة من الأشخاص حاولت مهاجمة مركز شرطة قبل أن تتمكن قوات إنفاذ القانون من تفريقهم.وتدور أعمال الشغب في وسط باريس وضواحيها على حد سواء؛ حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين المشجعين والشرطة في أقصى غرب العاصمة بالقرب من ملعب "بارك دي برينس"، الذي عُرضت فيه المباراة النهائية عبر الشاشات.وبدأت الاشتباكات هناك حتى قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة.وأسفرت أعمال الشغب في باريس عن إصابة شخصين، حيث سقط أحدهما في نهر السين، بينما أُصيب الآخر بسلاح أبيض، وكان قد ورد تقرير في وقت سابق يفيد بإصابة أحد عناصر الشرطة أيضًا.كما رُصدت أحداث متفرقة في مدن فرنسية أخرى.وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد أعلن في وقت سابق أن السلطات ستنشر 22 ألفًا من عناصر إنفاذ القانون لضمان الأمن في البلاد يوم نهائي دوري أبطال أوروبا وسط مخاوف من حدوث اضطرابات محتملة، وسيتولى ثمانية آلاف منهم حفظ النظام في باريس وضواحيها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي باريس سان جيرمان, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة