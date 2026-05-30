بطالة الشباب تكلف بريطانيا 125 مليار جنيه إسترليني سنويا
سبوتنيك عربي
حذّر تقرير حكومي بريطاني من أن تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل والتعليم والتدريب قد يكلّف الاقتصاد البريطاني نحو 125 مليار جنيه إسترليني سنويًا، في وقت تجاوز... 30.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-30T16:07+0000
16:05 GMT 30.05.2026 (تم التحديث: 16:07 GMT 30.05.2026)
حذّر تقرير حكومي بريطاني من أن تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل والتعليم والتدريب قد يكلّف الاقتصاد البريطاني نحو 125 مليار جنيه إسترليني سنويًا، في وقت تجاوز فيه عدد هذه الفئة حاجز المليون شاب وشابة.
وقال الوزير البريطاني السابق آلان ميلبورن، معد التقرير الذي تناقلته وسائل
إعلام بريطانية، إن الاقتصاد والمالية العامة يتكبدان خسائر بمليارات الجنيهات نتيجة اتساع شريحة الشباب المهددين بالانضمام إلى ما وصفه بـ"الجيل الضائع"، داعيًا إلى إصلاحات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لمعالجة الأزمة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا خارج التعليم والعمل والتدريب، ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من مليون شخص.
وأكد التقرير أن فقدان إسهام هؤلاء الشباب في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تكاليف الإعانات الاجتماعية، يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة، محذرًا من أن استمرار ابتعادهم عن العمل أو التعليم لفترات طويلة يزيد صعوبة دمجهم مجددًا، فيما تتجاوز تكلفة الظاهرة إجمالي الإنفاق السنوي على التعليم في بريطانيا
.