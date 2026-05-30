بطالة الشباب تكلف بريطانيا 125 مليار جنيه إسترليني سنويا

سبوتنيك عربي

حذّر تقرير حكومي بريطاني من أن تزايد أعداد الشباب خارج سوق العمل والتعليم والتدريب قد يكلّف الاقتصاد البريطاني نحو 125 مليار جنيه إسترليني سنويًا، في وقت تجاوز... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وقال الوزير البريطاني السابق آلان ميلبورن، معد التقرير الذي تناقلته وسائل إعلام بريطانية، إن الاقتصاد والمالية العامة يتكبدان خسائر بمليارات الجنيهات نتيجة اتساع شريحة الشباب المهددين بالانضمام إلى ما وصفه بـ"الجيل الضائع"، داعيًا إلى إصلاحات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لمعالجة الأزمة.وأكد التقرير أن فقدان إسهام هؤلاء الشباب في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تكاليف الإعانات الاجتماعية، يفرض أعباء مالية كبيرة على الدولة، محذرًا من أن استمرار ابتعادهم عن العمل أو التعليم لفترات طويلة يزيد صعوبة دمجهم مجددًا، فيما تتجاوز تكلفة الظاهرة إجمالي الإنفاق السنوي على التعليم في بريطانيا.

